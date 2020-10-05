23:30 05 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD16.92
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
исправительное учреждение.

Спецрежим в тюрьмах Молдовы продлен: что это значит

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2027)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31925652/spetsrezhim-tyurma-moldova-prodlen-chto-eto-znachit.html

Ограничения касаются перевода в другие исправительные учреждения, доступа между секторами того же пенитенциара, получения передач.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Специальный режим в молдавских тюрьмах продлен до 30 октября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы в понедельник.

Исправительное учреждение.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минюст продлил спецрежим в молдавских тюрьмах

Спецрежим предполагает ряд ограничений. К примеру, продлен запрет на перевод заключенных по их собственному желанию или по просьбе их родственников в другие тюрьмы. Под исключение попадают случаи, когда это необходимо для безопасности осужденного, либо его госпитализации.

Также продлено ограничение в доступе заключенных между тюремными секторами без соблюдения необходимых правил индивидуальной защиты, установленных Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

Получение посылок, пакетов с едой и бандеролей с продуктами питания осуществляется только если:

  • персонал, который обслуживает прием "передачек", обеспечен достаточным количеством защитного снаряжения;
  • полученные посылки продезинфицированы;
  • качество, количество, производство и упаковка передаваемых вещей и продуктов соответствует требованиям, установленным Нацадминистрацией пенитенциарных учреждений в контексте предотвращения распространения коронавирусной инфекции внутри тюрьмы.
Администрация тюрем должна анализировать риски заражения COVID-19 перед тем, как принимать решение об эскорте граждан. При этом руководство пенитенциарных учреждений обязано продлевать охрану и усиленное наблюдение лишенных свободы лиц.
Министр юстиции Фадей Нагачевский
© Sputnik / Osmatesco
Нагачевский: как обстоят дела со строительством нового пенитенциара в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2027)

По теме

Развлечение за решеткой: где из тюрьмы делают аттракцион


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела Гянджи, второго по площади города Азербайджанской Республики.
Фото - Пожарища, боль, разруха: ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась
Кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19.
Трамп - далеко не первый: кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться