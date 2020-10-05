Спецрежим в тюрьмах Молдовы продлен: что это значит

Ограничения касаются перевода в другие исправительные учреждения, доступа между секторами того же пенитенциара, получения передач.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Специальный режим в молдавских тюрьмах продлен до 30 октября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы в понедельник.

Спецрежим предполагает ряд ограничений. К примеру, продлен запрет на перевод заключенных по их собственному желанию или по просьбе их родственников в другие тюрьмы. Под исключение попадают случаи, когда это необходимо для безопасности осужденного, либо его госпитализации.

Также продлено ограничение в доступе заключенных между тюремными секторами без соблюдения необходимых правил индивидуальной защиты, установленных Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

Получение посылок, пакетов с едой и бандеролей с продуктами питания осуществляется только если:

персонал, который обслуживает прием "передачек", обеспечен достаточным количеством защитного снаряжения;

полученные посылки продезинфицированы;

качество, количество, производство и упаковка передаваемых вещей и продуктов соответствует требованиям, установленным Нацадминистрацией пенитенциарных учреждений в контексте предотвращения распространения коронавирусной инфекции внутри тюрьмы.

Администрация тюрем должна анализировать риски заражения COVID-19 перед тем, как принимать решение об эскорте граждан. При этом руководство пенитенциарных учреждений обязано продлевать охрану и усиленное наблюдение лишенных свободы лиц.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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