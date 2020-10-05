Работать за двоих: как Молдова справляется с нехваткой учителей в школах

Недостаточное финансирование образования и, как следствие, кризис кадров в системе - темпы сокращения числа учителей в школах обгоняют темпы миграции населения.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Через несколько лет Республика Молдова может столкнуться с серьезнейшей нехваткой учителей в школах. Из года в год их число стремительно снижается. Уже сейчас в стране вакантны более 2 300 учительских ставок. В министерстве образования призывают не спешить с катастрофическими прогнозами и говорят, что на самом деле реальная потребность в учителях несколько ниже сухой статистики. Более того, в качестве исключительной меры по преодолению кризиса Минобразования с нового учебного года разрешает учителям выполнять работу фактически за двоих.

Портрет молдавского учителя

В молдавских гимназиях и лицеях работают 27,6 тыс учителей. Только за последнее десятилетие их число сократилось на треть. Из тех, что в данный момент ведет уроки в школах, около 20% - пенсионеры. Более чем у половины стаж работы превышает 20 лет. Около 85% учителей - женщины. Менее 10% от общего числа - учителя возрастом до 30 лет.

Больше всего в молдавских школах учителей румынского языка и литературы - около 2 тыс, следом идут преподаватели математики, истории и русского языка и литературы.

Средняя зарплата учителя составляет около 6 300 леев, то есть 85% средней зарплаты по экономике. Ставка учителя предполагает 18 часов работы в неделю. Средняя нагрузка на одного учителя - около 20 часов в неделю.

© Sputnik / Нехватка учителей в школах Молдовы.

Насколько страшен кадровый голод

Как объяснил Sputnik Молдова начальник управления доуниверситетского образования профильного министерства Валентин Круду, 2300 вакансий - эта цифра не отражает реальной картины.

"Нехватка 2 400 учителей - это не означает, что нам физически нужно такое количество людей. Норма работы в образовании - 18 часов в неделю. Если подсчитывать так, чтобы все учителя имели целую норму, это количество уменьшится в разы. Например, для 7-9 классов химик нужен всего на 8-9 часов в неделю, это полставки. Но если школе нужен химик, то они укажут одну единицу", - рассказывает чиновник.

Как решают проблему сегодня

По словам Валентина Круду, восполнить недостаток преподавателей удается за счет работы педагогов сверх нормы.

"Учителя этих же предметов берут больше часов. В период пандемии министерство имеет право увеличивать нагрузку более чем на полставки - до 35 часов", - говорит представитель министерства.

До сентября этого года, учителям запрещалось брать больше 27 часов в неделю.

Несмотря на наметившееся "старение" профессии учителя в Молдове, чиновники не торопятся делать пессимистичные выводы.

"Я бы не хотел делать прогнозы. Есть какое-то количество учителей предпенсионного и пенсионного возраста, есть какое-то количество учителей, которые ежегодно приходят в профессию. Министерство всячески пытается привлечь учеников школ на педагогические специальности", - отметил чиновник.

120 тыс каждому молодому специалисту

На сегодняшний день, каждый выпускник педагогического ВУЗа после трудоустройства в течение трех лет получает от государства ежегодно по 40 тыс леев. Выпускники колледжей получают по 30 тыс леев в год. Ранее вместо 120 тыс, молодые учителя получали в течении трех лет только 40 тыс.

Ежегодно в школы идут работать около 1 500 молодых специалистов.

"Министерство образования регулярно проводит кампании, чтобы привлекать выпускников школ в педагогические ВУЗы и специальности. Мы активно сотрудничаем с районными советами, они тоже стараются помочь молодым людям, чтобы они после обучения вернулись и работали в районах", - рассказывает Круду.

Главная проблема лежит на поверхности

Тем не менее, учитывая динамику последних лет, профессия преподавателя остается непопулярной и не востребованной.

О том, почему молодежь обходит педагогические факультеты стороной, в интервью радиостанции Sputnik Молдова рассказал проректор Технического университета Молдовы Дину Цуркану. По его словам, недофинансирование образования привело нас туда, где мы находимся сейчас, а пока власти и общество не поймут, насколько важным является образование, и не сосредоточатся на достаточном уровне финансирования отрасли, существенных успехов достичь не удастся:

"Невозможно мотивировать молодого человека пойти работать учителем, тем более в сельской местности, с мизерной зарплатой. Современные ученики в силу развития информационных технологий хорошо информированы, перед ними в качестве учителя должен предстать хорошо подготовленный человек. А если зарплата учителя сопоставима с зарплатой неквалифицированных работников, соответственно ни один молодой человек не хочет работать".

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