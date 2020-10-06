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Защитные маски, перчатки, антисептик

Какие штрафы в Приднестровье ожидают тех, кто не соблюдает карантинные меры

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2030)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201006/31919015/kakie-shtrafy-v-pridnestrove-ozhidayut-tekh-kto-ne-soblyudaet-karantinnye-mery.html

В регионе правоохранители продолжают инспекции торговых объектов и общественного транспорта по соблюдению карантинных мер, а также выявляют нарушителей масочного режима.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik. В Приднестровье продолжают инспектировать общественный транспорт, а также торговые центры и точки по проверке соблюдения карантинных мер. Нарушителям выписывают штрафы, а деятельность некоторых из них на время остановлена.

"Масочный и дезинфекционный режим, социальная дистанция должны соблюдаться постоянно, поскольку от этого зависит COVID-безопасность наших граждан", - отметили в Оперштабе.

Торговые объекты

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Во время рейдов с 1 по 4 октября только в Тирасполе было проверено свыше 2500 торговых точек и составлено 75 административных протоколов. В Рыбнице за нарушение санэпидемических норм приостановлена деятельность четырех продовольственных магазинов.

В Каменке закрыты два объекта. Временно приостановлена деятельность рынка в селе Ташлык Григориопольского района. В Бендерах и Слободзейском районе проконтролирована работа более 500 объектов торговли и сферы услуг, однако выявлено и задокументировано всего шесть правонарушений.

Сумма штрафа при нарушении карантинных мер достигает для индивидуальных предпринимателей 5 тысяч 520 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

Перевозчики и нарушители масочного режима

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
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В пятницу и на выходные соблюдение карантинных мер проверили в 400 автомобилях, осуществляющих перевозки пассажиров. Нарушителей требований COVID-безопасности оказалось 15. Все они привлечены к административной ответственности по статье, которая предполагает штраф в размере до 2760 приднестровских рублей. У двух водителей отозвано разрешение на перевозку пассажиров.

Правоохранители напоминают, что пассажирам не стоит забывать маску и антисептик, собираясь в путь.

"Если же вы водитель, следите за соблюдением масочного режима в салоне авто, своевременно проводите дезинфекцию, пополняйте емкость с антисептиком. Будьте в маске в магазине, парикмахерской, госучреждении и не забудьте надеть ее в местах скопления людей", - поясняют они.

За минувшие четыре дня в регионе выявили 109 нарушителей масочного режима. За пренебрежение средством индивидуальной защиты им грозит штраф до 460 приднестровских рублей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2030)

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Теги:
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