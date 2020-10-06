Какие штрафы в Приднестровье ожидают тех, кто не соблюдает карантинные меры

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik. В Приднестровье продолжают инспектировать общественный транспорт, а также торговые центры и точки по проверке соблюдения карантинных мер. Нарушителям выписывают штрафы, а деятельность некоторых из них на время остановлена.
"Масочный и дезинфекционный режим, социальная дистанция должны соблюдаться постоянно, поскольку от этого зависит COVID-безопасность наших граждан", - отметили в Оперштабе.
Торговые объекты
В Каменке закрыты два объекта. Временно приостановлена деятельность рынка в селе Ташлык Григориопольского района. В Бендерах и Слободзейском районе проконтролирована работа более 500 объектов торговли и сферы услуг, однако выявлено и задокументировано всего шесть правонарушений.
Сумма штрафа при нарушении карантинных мер достигает для индивидуальных предпринимателей 5 тысяч 520 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).
Перевозчики и нарушители масочного режима
Правоохранители напоминают, что пассажирам не стоит забывать маску и антисептик, собираясь в путь.
"Если же вы водитель, следите за соблюдением масочного режима в салоне авто, своевременно проводите дезинфекцию, пополняйте емкость с антисептиком. Будьте в маске в магазине, парикмахерской, госучреждении и не забудьте надеть ее в местах скопления людей", - поясняют они.
За минувшие четыре дня в регионе выявили 109 нарушителей масочного режима. За пренебрежение средством индивидуальной защиты им грозит штраф до 460 приднестровских рублей.
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