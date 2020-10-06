09:18 06 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.91
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Оформление и выдача биометрических заграничных паспортов

В Тирасполе возобновился прием по вопросам гражданства РФ детей младше 14 лет

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201006/31922473/v-tiraspole-vozobnovilsya-priem-po-voprosam-grazhdanstva-rg-detey-mladshe-14-let.html

В консульском отделе отмечают, что в первую очередь будут записаны те заявители, которые были ранее определены в электронную очередь и не попали на прием из-за пандемии коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik.  В Пункте выездного консульского обслуживания в Тирасполе ​возобновился прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет.

"Пока ведется запись по телефону тех, кто уже был ранее записан и не попал на прием в период пандемии. Те, у кого не была назначена дата, будут записаны по мере освобождения мест", - сообщили в консульском отделе.

Сдача российского ЕГЭ.
© Sputnik / Виталий Аньков
Москва выделила квоты на получение российского образования в Тирасполе
По понедельникам и четвергам в диппредставительстве в Тирасполе будет проводиться прием заявлений для приобретения гражданства Российской Федерации детьми младше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином.

По вторникам планируется прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению, если на момент появления на свет ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ.

В консульстве предлагают перед записью на прием ознакомиться на сайте Посольства России в Молдове с перечнем документов, необходимых для подачи заявлений.

В диппредставительстве также предостерегают родителей не забывать о том, что документы у них должны быть действующие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Тирасполе возобновят прием по вопросу гражданства РФ для детей младше 14 лет
Кто имеет право участвовать в голосовании по поправкам к Конституции России
Теги:
гражданство России, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела Гянджи, второго по площади города Азербайджанской Республики.
Фото - Пожарища, боль, разруха: ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась
Кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19.
Трамп - далеко не первый: кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться