В Тирасполе возобновился прием по вопросам гражданства РФ детей младше 14 лет

В консульском отделе отмечают, что в первую очередь будут записаны те заявители, которые были ранее определены в электронную очередь и не попали на прием из-за пандемии коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik. В Пункте выездного консульского обслуживания в Тирасполе ​возобновился прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет.

"Пока ведется запись по телефону тех, кто уже был ранее записан и не попал на прием в период пандемии. Те, у кого не была назначена дата, будут записаны по мере освобождения мест", - сообщили в консульском отделе.

По понедельникам и четвергам в диппредставительстве в Тирасполе будет проводиться прием заявлений для приобретения гражданства Российской Федерации детьми младше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином.

По вторникам планируется прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению, если на момент появления на свет ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ.

В консульстве предлагают перед записью на прием ознакомиться на сайте Посольства России в Молдове с перечнем документов, необходимых для подачи заявлений.

В диппредставительстве также предостерегают родителей не забывать о том, что документы у них должны быть действующие.

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