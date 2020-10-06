В Тирасполе возобновился прием по вопросам гражданства РФ детей младше 14 лет

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik. В Пункте выездного консульского обслуживания в Тирасполе возобновился прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет.
"Пока ведется запись по телефону тех, кто уже был ранее записан и не попал на прием в период пандемии. Те, у кого не была назначена дата, будут записаны по мере освобождения мест", - сообщили в консульском отделе.
По вторникам планируется прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению, если на момент появления на свет ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ.
В консульстве предлагают перед записью на прием ознакомиться на сайте Посольства России в Молдове с перечнем документов, необходимых для подачи заявлений.
В диппредставительстве также предостерегают родителей не забывать о том, что документы у них должны быть действующие.
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