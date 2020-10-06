За неуплату налогов приднестровский бизнесмен возместил госбюджету миллионы

В сумму возмещения вошли не только скрытый от инспекторов долг по налогам, но также пени и штрафы за содеянное.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik. Приднестровский предприниматель в счет погашения задолженности, которая образовалась при уклонении от налогов, перечислил в госказну свыше 10 миллионов приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). В связи с полным возмещением ущерба уголовное преследование в отношении него прекращено.

"В рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе. Всего обвиняемым было перечислено свыше 10 миллионов рублей, включая пени и штрафы, начисленные в связи с неисполнением обязанности налогоплательщика", - пояснили в Следственном комитете (СК).

Уголовное дело было возбуждено в Главном следственном управлении СК Приднестровья в отношении директора нескольких коммерческих организаций, основным видом деятельности которых являлась торговля товарами бытовой химии.

"С 1 января 2012 года по 30 июня 2018 года он умышленно занижал выручки, а также выводил деньги через фирмы, занимающиеся обналичиванием денежных средств, для того чтобы сокрыть реальные доходы и уменьшить налогооблагаемую базу", - сообщили в следствии.

В итоге ловкий делец уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на общую сумму в 5,7 миллионов приднестровских рублей. Но теперь, возместив все задолженности и компенсацию, остался чист перед государством.

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