Министр: Национальная филармония будет восстановлена

Глава Министерства образования, культуры и исследований прокомментировал ситуацию с Национальной филармонией, здание которой пострадало в результате серьезного пожара.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Здание Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в Кишиневе будет восстановлено. Об этом заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров в эфире одного из частных телеканалов.

"То, что произошло в филармонии – это трагедия для нашей культуры и для Молдовы в целом. Филармония была символом культурной жизни", - сказал министр.

Он напомнил, что по поручению премьера сформирована рабочая группа с участием специалистов различных министерств. Всего у экспертов состоялось уже три встречи, последняя из которых в 3 октября.

"Действуют в довольно быстром темпе. Вопрос о том, будет ли филармония существовать, не может вообще быть поставлен. Филармония будет восстановлена. Экспертам предстоит высказаться о ее нынешнем положении. Уже есть предварительная экспертиза. Ведутся работы над проектом по сносу пострадавшей части… Филармонию восстановят", - отметил Шаров.

Появились три версии возникновения пожара в Национальной филармонии>>>

Министр обратил внимание, что важным было обеспечить работу коллектива филармонии. "Во Дворце республики размещен симфонический оркестр под руководством Агафицы и оркестра "Фольклор" под руководством Нямцу. Столичное управление культуры предоставило место для ансамбля Concertino. Администрация предоставлены помещения Moldova Concert", - рассказал Шаров.

Он также уточнил в Национальной библиотеке сформирована большая рабочая группа, которая занимается восстановлением партитур и всей библиотеки филармонии.

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали, и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники. В 14.15 обрушился потолок главного зала. Огонь удалось локализовать и потушить поздним вечером, однако помещения филармонии были практически уничтожены.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил три версии возникновения пожара. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ по резке металла.

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В ближайшие дни будет проведена техническая экспертиза стен здания. По ее результатам в правительстве примут решение — снос или восстановление здания. Если сгоревшее строение решат сносить, то работы завершатся до начала зимы. Объявлен сбор средств на возрождение Национальной филармонии.

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