Посольство: Владимир Плахотнюк не имеет права на въезд в США

В американской дипмиссии Sputnik подтвердили информацию о том, что Плахотнюк по собственному желанию покинул Штаты в конце августа нынешнего года.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Экс-лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк не имеет права на въезд в США. Информацию Sputnik подтвердили в американском посольстве в Кишиневе.

"Посольство США в Молдове подтверждает, что Владимир Плахотнюк добровольно уехал из Соединенных Штатов 28 августа 2020 года", - отметили в пресс-службе дипмиссии.

С учетом решений, принятых в отношении Плахотнюка в январе 2020 года "в соответствии с разделом 7031 (c) Закона о распределении бюджетных средств Государственного департамента, иностранных операциях и связанных программ, господин Плахотнюк и в дальнейшем не имеет права на въезд в Соединенные Штаты", – пояснили в посольстве.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы и неофициальный координатор правящей в республике коалиции в 2016-2019 годах, Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и до недавнего времени находился в США.

В Молдове Плахотнюка обвиняют по трем статьям: мошенничество, создание и руководство организованной преступной группой и отмывание денег в особо крупных размерах.

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В июне 2020 года прокуратура получила подтверждение от американских властей того, что Плахотнюк находится на территории Соединенных Штатов, после чего потребовала от США выдачи его Молдове.

Информацию о том, что Плахотнюк покинул Штаты и находится в Турецкой Республике, 29 сентября подтвердили официальные молдавские власти. В тот же день Генпрокурор Александр Стояногло направил компетентным органам Турции запрос на экстрадицию Владимира Плахотнюка. Документ был составлен сразу после того, как турецкая сторона подтвердила, что беглый бизнесмен въехал на территорию Турции 10 сентября и находится там по сей день.

В МВД Молдовы сообщили, что знают о перемещениях Плахотнюка. В министерстве также пожаловались на то, что утечка информации о местонахождении бизнесмена, как и заявления некоторых политиков, растиражированные в СМИ, могут затруднить поимку и экстрадицию обвиняемого.

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