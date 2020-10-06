Загадочные дорожные знаки снова появились в Кишиневе

Водители недоумевают и выдвигают предположения, что бы эти изображения могли предписывать, запрещать и так далее — среди них и самые экзотические.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Странные дорожные знаки снова появились в Кишиневе. Водители сбиты с толку и гадают в социальных сетях, что это может быть.

На знаках, замеченных в разных районах столицы, изображен комар, несущий в лапах человека. В социальных сетях кишиневцы делятся версиями, в том числе и самыми невероятными. "Уступи дорогу!", "Поворот на Цынцарены" ("țînțar" — комар (молд.), а также село, близ которого расположена одна из крупнейших свалок в Молдове).

Другие пользователи возмущены: "Это хулиганство и нарушение ПДД!"

"Указатели" на фото, действительно, не имеют никакого отношения к дорожным знакам. На самом деле на "штатные" таблички налеплены стикеры — так развлекаются анонимные арт-активисты. С образцами их творчества можно познакомиться, например, в инстаграм-канале Night Creatures.

Осенью 2018 года, когда в Кишиневе массово появились следы творчества поклонников "стикер-арта", мэрия столицы пригрозила неизвестным хулиганам, что привлечет тех к административной ответственности. Муниципалитет заявил, что обратится в полицию для выявления и наказания вандалов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova