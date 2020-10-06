В Молдове могут отменить запрет на импорт авто старше 10 лет

Авторы инициативы выдвигают два основных аргумента - один из них исходит из принципа финансового регламентирования процесса, другой - из необходимости борьбы с коррупцией.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Власти Молдовы планируют с 2021 года отменить запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет. При этом налоги на импорт будут расти пропорционально возрасту транспортного средства. Нововведения предусмотрены концепцией налогово-бюджетной политики на 2021 год.

“Таможенное законодательство не должно содержать запретов на импорт товаров (кроме тех, которые запрещены в Молдове, например, наркотиков). Если по экологическим причинам нужно ограничить импорт каких-то товаров, это можно сделать, увеличив налоги на импорт”, — говорится в документе.

Также в документе говорится, что существование запретов служит почвой для злоупотреблений, благодаря которым ограничения игнорируют и уплату налогов успешно обходят.

На сегодняшний день в Молдове запрещен импорт легковых автомобилей возрастом более 10 лет, автобусов вместимостью свыше 20 пассажиров старше 7 лет, а также выпущенных более 12 лет тому назад тракторов.

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