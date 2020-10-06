В Гагаузии не унимаются вандалы: постадали две зоны отдыха

Неизвестные вредители разрушили благоустроенную площадку в селе Копчак и статую, украшавшую фонтан в городе Вулканешты.

КОМРАТ, 6 окт - Sputnik Moldova, Алексей Карташилов. В Гагаузии участились случаи порчи публичного имущества. Только за последние три недели вандалы трижды покусились на инфраструктуру мест общественного отдыха во всех трех районов автономии.

В ночь на 4 октября при въезде в село Копчак Чадыр-Лунгского района неизвестные вредители разрушили объекты общественного значения, предназначенные для отдыха на свежем воздухе.

А следующей же ночью злоумышленники орудовали уже в городе Вулканешты. Там они повредили статую, расположенную в фонтане центрального городского парка.

Ранее, в середине сентября неизвестные вырвали скамейки в одной из зон отдыха микрорайона "Заялпужье", получившего печальную известность после затопления Комрата ливневыми водами.

Хулиганы сломали только недавно отремонтированные после очередного "похода" им подобных "фирменные" скамейки с изображением лошади (по одной из легенд Комрат получил имя от татарского названия "Комур Ат» - гнедая лошадь). Нанесенный ущерб примэрии превысил 8 тысяч леев.

Как рассказала Sputnik Moldova офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко, полиция информирована о произошедшем в городе Вулканешты, и уже приступила к поискам преступников.

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за акты вандализма предусмотрены крупные штрафы, принудительные общественные работы и даже лишение свободы сроком до 3 лет.

Власти всех трех населенных пунктов просят всех, кто что-либо знают о вандалах, сообщать об этом в полицию или примэрии. В Комрате даже готовы опубликовать фотографии злоумышленников в соцсетях, сформировав, таким образом, "стену позора".

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