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Акт вандализма в Гагаузии.

В Гагаузии не унимаются вандалы: постадали две зоны отдыха

© Photo : Официальный сайт примэрии с. Копчак
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201006/31937780/v-gagauzii-rabotayut-vandaly-postradali-dve-zony-otdykha.html

Неизвестные вредители разрушили благоустроенную площадку в селе Копчак и статую, украшавшую фонтан в городе Вулканешты.

КОМРАТ, 6 окт - Sputnik Moldova, Алексей Карташилов. В Гагаузии участились случаи порчи публичного имущества. Только за последние три недели вандалы трижды покусились на инфраструктуру мест общественного отдыха во всех трех районов автономии.

В ночь на 4 октября при въезде в село Копчак Чадыр-Лунгского района неизвестные вредители разрушили объекты общественного значения, предназначенные для отдыха на свежем воздухе.

А следующей же ночью злоумышленники орудовали уже в городе Вулканешты. Там они повредили статую, расположенную в фонтане центрального городского парка. 

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© Photo : Официальный сайт примэрии мун. Комрат
Здесь прошлись вандалы.

Ранее, в середине сентября неизвестные вырвали скамейки в одной из зон отдыха микрорайона "Заялпужье", получившего печальную известность после затопления Комрата ливневыми водами.

Кладбище Святого Лазаря в Кишиневе.
© Sputnik / Yana Zaharova
Креста на них нет - на кладбище "Святого Лазаря" орудуют вандалы

Хулиганы сломали только недавно отремонтированные после очередного "похода" им подобных "фирменные" скамейки с изображением лошади (по одной из легенд Комрат получил имя от татарского названия "Комур Ат» - гнедая лошадь). Нанесенный ущерб примэрии превысил 8 тысяч леев.

Как рассказала Sputnik Moldova офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко, полиция информирована о произошедшем в городе Вулканешты, и уже приступила к поискам преступников.

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за акты вандализма предусмотрены крупные штрафы, принудительные общественные работы и даже лишение свободы сроком до 3 лет.

Власти всех трех населенных пунктов просят всех, кто что-либо знают о вандалах, сообщать об этом в полицию или примэрии. В Комрате даже готовы опубликовать фотографии злоумышленников в соцсетях, сформировав, таким образом, "стену позора".

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