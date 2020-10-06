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Молдавский биометрический паспорт.

Названы "сильнейшие" в мире паспорта: есть ли в рейтинге Молдова

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201006/31938582/nazvany-silneyshie-v-mire-pasporta-est-li-v-reytinge-moldova.html

Классификация учитывает количество стран, куда владелец загранпаспорта может въехать по "безвизу", а также государства, которые он может посетить, получив визу по прибытии,

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Первые строчки заняли паспорта граждан Новой Зеландии, Германии и Австрии. Рейтинг учитывает количество стран, куда владелец паспорта может въехать по "безвизу", а также государства, которые он может посетить, получив визу по прибытии, пишет РИА Новости.

На верхней строчке в списке Passport Index  - граждане Новой Зеландии, которые могут въехать без визы на территорию 86 стран и в 43 государствах- оформить визу по прибытии. Виза им понадобится при путешествии в 69 стран.

Паспорт гражданина Германии занимает вторую строчку рейтинга. Согласно подсчетам Passport Index, этот документ позволяет получить визу по прибытии в 35 странах, но для путешествий в еще 70 понадобится виза.

Третью и четвертую строчки по "свободе передвижения" занимают граждане Австрии и Люксембурга. За ними следуют подданные Швейцарии, Ирландии, Японии, Южной Кореи и Австралии.  

Молдавский паспорт разместился на 51 месте, между документами Боснии и Герцеговины и Малайзии. Согласно Passport Index, гражданин Республики Молдова может без визы въехать в 94 страны, получить ее по прибытии нужно в 37 государствах, а для 104 виза обязательна.  

Паспорт США - на 53 месте, а на 57 - российский. По данным составителей рейтинга, с ним можно посетить 52 государства без визы, а в 34 получить ее по прибытии. Но для путешествия в еще 112 стран виза будет необходима.

Последние строчки рейтинга занимают паспорта граждан Афганистана и Ирака, безвизовый въезд с которым позволят только в 5 и 4 странах соответственно.

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