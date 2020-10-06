Выборы президента Молдовы: фавориты известны, но главная интрига впереди

Первая стометровка гонки за президентское кресло: рейтинги политиков, подвижки в предпочтениях избирателей, а также - чем будет интересно голосование, и какова вероятность проведения второго тура. Обо всем этом, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Фавориты президентской гонки в Молдове – действующий глава государства Игорь Додон и экс-премьер республики Майя Санду. Это подтверждают многочисленные социологические исследования. Согласно результатам опроса, опубликованного во вторник компанией iData, за Додона на выборах 1 ноября готовы проголосовать 38,2% респондентов, а за Санду – 29,7%.

Если сравнить с данным зондажа этой же компании за август, то позиции Додона немного укрепились (+1,5%), а вот Санду - несколько ослабли (-1,6%). При этом оба политика в предпочтениях респондентов лидируют с большим отрывом от остальных желающих побороться за кресло главы государства, которые подавали документы для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в президенты.

К примеру, на третьем месте, согласно тому же исследованию, расположился бы лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который бы заручился поддержкой 12,8% респондентов, а представительница "Партии "Шор" Виолетта Иванова - 8,4%. Главу DA Андрея Нэстасе готовы были бы поддержать 4,7% опрошенных. Остальные политики не набрали бы и 2%.

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"Если в первом туре не удастся избрать президента, то второй тур может состояться 15 ноября. За кого вы проголосуете, если придется выбирать между Игорем Додоном и Майей Санду?... За Додона голос готовы отдать 54,2%, а за Санду - 45,8%. Разница значительная", - сказала представитель компании iData Вероника Атеш.

Ее коллеги выяснили, кому отдадут предпочтение сторонники остальных конкурентов в случае проведения второго тупа президентских выборов.

"Игоря Додона поддержит большинство из электората Ренато Усатого и Виолетты Ивановой, а за Санду проголосуют, скорее всего, приверженцы кандидатов от правых сил – Андрея Нэстасе, Октавиана Цыку, Дорина Киртоакэ и Тудора Делиу", - пояснила Атеш.

Исследование проводилось с 21 сентября по 3 октября. В нем приняли участие 1218 человек из 74 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 2,8%.

Конкурентная борьба: политические разводы и сюрпризы

Политический эксперт Роман Михэеш считает, что в Молдове второй тур выборов неизбежен.

"Санду – лидер право-центристского электората, а слева – нынешний президент Игорь Додон. Но у них есть соперники на своих же флангах", - отметил Михэеш в комментарии Sputnik Молдова.

При этом, как полагает эксперт, ситуация будет развиваться острее как раз на право-центристском поле. Если у Додона на левом фланге два контркандидата – Усатый и Иванова, то у Санду – ситуация посложнее. Это и ее партнер (с приставкой экс) по блоку ACUM в лице Андрея Нэстасе, это и бывшие соратники из Либерально-демократической партии в лице Тудора Делиу, и унионистов (сторонников объединения Молдовы и Румынии) в лице Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ. По мнению аналитика, в случае второго тура, если Санду в него пройдет, то ей придется искать пути для общения со своими коллегами по флангу, чтобы попробовать перетянуть их электорат на себя.

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"Борьба будет очень интересная. Первый же тур, с моей точки зрения, окажется любопытным тем, сколько наберет каждый из кандидатов. Это будет иметь значение для парламентских выборов и для следующей президентской гонки", - отметил эксперт.

Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что Усатый, согласно предвыборным рейтингам, находится на 3-4 месте. "Но определенный потенциал есть и у Андрея Нэстасе, чтобы занять более высокую позицию, чем те, которые демонстрируют нынешние рейтинги", - сказал Чуря.

По мнению эксперта, позиции лидера DA будут зависеть от того, насколько успешной окажется его избирательная кампания.

"Мне кажется, что у Нэстасе есть все шансы для того, чтобы сместить с третьей позиции Усатого, так как потенциально у него возможности притягивать электорат довольно высоки. Но для этого, конечно, должно произойти определенное разочарование в Санду, и тогда у Нэстасе появится возможность занять третью, а может и более высокую позицию", - считает Чуря.

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Аналитик обратил внимание, что союз Санду и Нэстасе на данном этапе распался и невозможен.

"Нэстасе уверовал в возможность продвижения собственной линии, и, скажем так, верит, что политический развод с Санду приведет к консолидации и росту его политического движения. Поэтому сейчас между ними холодная дружба, которая может перерасти даже в конкуренцию", - сказал политолог.

Как считает аналитик, если Нэстасе не пройдет во второй тур, то лидер DA поддержит правого кандидата, но вопрос в том, - насколько это окажется убедительным. "Вполне возможно, что несмотря на то, что будут сделаны какие-то заявления о поддержке, никакие действия не будут предприняты, и все будет зависеть от самого правого кандидата, который попадет во второй тур. Возможно, это будет Майя Санду. В таком случае ее шансы резко снизятся", - полагает эксперт.

Что касается левого фланга, то, по мнению Чури, вряд ли Усатый окажет поддержку нынешнему президенту. "Впрочем непонятно, насколько это будет серьезно для Игоря Додона. Вполне возможно, что и без заявлений Усатого у Додона будет определенный резерв для роста во втором туре", - заявил Чуря.

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Во-вторых, как обратил внимание эксперт, избиратель очень часто волен действовать по своему усмотрению, а не следовать за мнением того или иного политика, и "поэтому часть электората Усатого может принять решения по поводу своих действий".

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов. К выборам допущены Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ (в порядке их регистрации в качестве кандидатов).

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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