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Тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2.

Минздрав: в стране подтвержден 831 новый случай COVID-19

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2034)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201006/31939521/minzdrav-v-strane-podtverzhden-831-novyj-sluchaj-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 57 732.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтвержден 831 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты во  вторник.

Румынская таможня
© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
С 7 октября в Румынию можно въезжать и не уходить на 14-дневный карантин

Отмечено 6 случаев "импорта" инфекции — 3 из Турции, по одному — из Чехии, Румынии и Австрии.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 57 732.

За минувшие 24 часа проведено 3084 теста, при этом первичных — 2800.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 49 медработников: 22 врачей, 19 медсестер и 8 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 755 пациентов (из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписан 471 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент - 41 938 человек.

Зафиксированы еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1389.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2034)

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Теги:
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