Минобразования опубликовало расписание выпускных экзаменов в 2021 году

Сессия запланирована на май-июнь, однако неизвестно, какой будет к тому времени эпидемиологическая ситуация.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по куррикулуму и оценке утвердили график выпускных экзаменов на сессию 2021 года.

По сообщению министерства, тестирование в начальной школе будет проходить с 12 по 20 мая, выпускные экзамены в гимназиях — с 3 по 14 июня, а экзамены на степень бакалавра — с 4 по 22 июня.

Расписание экзаменов в начальной школе

12 мая — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).

14 мая — Родной язык и литература (украинский, болгарский, гагаузский).

18 мая — Язык обучения.

20 мая — Математика.

Расписание экзаменов в гимназиях

3 июня — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).

7 июня — Математика.

10 июня — Язык обучения.

14 июня — История румын и всеобщая история.

Расписание экзаменов на степень бакалавра

4 июня — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).

8 июня — Язык обучения.

11 июня — Иностранный язык I.

15 июня — Математика, История румын и всеобщая история, Искусства, Спорт.

18 июня — Дисциплина по выбору.

22 июня — Украинский, Болгарский, Гагаузский язык и литература.

Все тесты начнутся в 9.00.

Напомним, что 21 мая из-за эпидемиологической ситуации парламент решил отменить экзамены на степень бакалавра в 2020 году. Выпускники лицеев и колледжей получили диплом бакалавра с оценками, выведенными на основе средних годовых оценки, полученных учениками 10-12 лицейских классов или учащимися I-III курсов колледжей.

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