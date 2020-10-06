Минобразования опубликовало расписание выпускных экзаменов в 2021 году

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по куррикулуму и оценке утвердили график выпускных экзаменов на сессию 2021 года.
По сообщению министерства, тестирование в начальной школе будет проходить с 12 по 20 мая, выпускные экзамены в гимназиях — с 3 по 14 июня, а экзамены на степень бакалавра — с 4 по 22 июня.
Расписание экзаменов в начальной школе
12 мая — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).
14 мая — Родной язык и литература (украинский, болгарский, гагаузский).
18 мая — Язык обучения.
20 мая — Математика.
Расписание экзаменов в гимназиях
3 июня — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).
7 июня — Математика.
10 июня — Язык обучения.
14 июня — История румын и всеобщая история.
Расписание экзаменов на степень бакалавра
4 июня — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).
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Sputnik / Евгений Епанчинцев
8 июня — Язык обучения.
11 июня — Иностранный язык I.
15 июня — Математика, История румын и всеобщая история, Искусства, Спорт.
18 июня — Дисциплина по выбору.
22 июня — Украинский, Болгарский, Гагаузский язык и литература.
Все тесты начнутся в 9.00.
Напомним, что 21 мая из-за эпидемиологической ситуации парламент решил отменить экзамены на степень бакалавра в 2020 году. Выпускники лицеев и колледжей получили диплом бакалавра с оценками, выведенными на основе средних годовых оценки, полученных учениками 10-12 лицейских классов или учащимися I-III курсов колледжей.
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