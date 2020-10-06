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Экзамен.

Минобразования опубликовало расписание выпускных экзаменов в 2021 году

© CC0 / Pixabay / moinzon
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201006/31942239/minobrazovaniya-opublikovalo-raspisanie-vypusknyh-ekzamenov-v-2021-godu.html

Сессия запланирована на май-июнь, однако неизвестно, какой будет к тому времени эпидемиологическая ситуация.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по куррикулуму и оценке утвердили график выпускных экзаменов на сессию 2021 года.

По сообщению министерства, тестирование в начальной школе будет проходить с 12 по 20 мая, выпускные экзамены в гимназиях — с 3 по 14 июня, а экзамены на степень бакалавра — с 4 по 22 июня.

Orarul examenelor de absolvire, sesiunea 2021, aprobat de MECC
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Расписание выпускных экзаменов в учебной сессии в 2021 году.

Расписание экзаменов в начальной школе

12 мая — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).

14 мая — Родной язык и литература (украинский, болгарский, гагаузский).

18 мая — Язык обучения.

20 мая — Математика.

Расписание экзаменов в гимназиях

3 июня — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).

7 июня — Математика.

10 июня — Язык обучения.

14 июня — История румын и всеобщая история.

Расписание экзаменов на степень бакалавра

4 июня — Румынский язык и литература (для школ с другим языком обучения).

Экзамен. Архивное фото.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Окончательное решение: парламент Молдовы отменил БАК-2020

8 июня — Язык обучения.

11 июня — Иностранный язык I.

15 июня — Математика, История румын и всеобщая история, Искусства, Спорт.

18 июня — Дисциплина по выбору.

22 июня — Украинский, Болгарский, Гагаузский язык и литература.

Все тесты начнутся в 9.00.

Напомним, что 21 мая из-за эпидемиологической ситуации парламент решил отменить экзамены на степень бакалавра в 2020 году. Выпускники лицеев и колледжей получили диплом бакалавра с оценками, выведенными на основе средних годовых оценки, полученных учениками 10-12 лицейских классов или учащимися I-III курсов колледжей.

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Теги:
БАК, экзамены


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