Прогноз погоды в Молдове: впереди дожди с грозами

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове в ближайшие дни начнется похолодание, а по всей стране ожидаются дожди с грозами.

В среду, 7 октября, днем столбики термометров покажут в среднем +20, +25 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 13-18 градусов тепла. На небе будет переменная облачность, по всей стране ожидаются дожди. А в центральных и северных районах – более интенсивные осадки и даже грозы с молниями.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +22 днем и +16 ночью. Ветер будет юго-восточным, от слабого до умеренного. Атмосферное давление – нормальное.

В северной столице – чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на среду, 7 октября: +21 градус по Цельсию днем и +14 в ночное время.

Согласно данным метеослужб, до субботы в республике сохранится дождливая погода. Но уже спустя несколько дней в воскресенье, 11 октября, температура вновь поднимется до 25 градусов, и нас будет радовать голубое солнечное небо.

Праздники и народные приметы

В этот день, 7 октября (24 сентября по старому стилю), православная церковь отмечает праздник в честь святой равноапостольной Феклы Иконийской. По традиции на Феклу начинались первые хлебные замолотки, с утра до поздней ночи в овинах разводили огонь. Отблески света, исходившего из протапливаемых помещений, на ночном небосклоне напоминали зарево, поэтому святую в народе называли Заревницей.

Прежде чем возжечь новый огонь, нужно было затушить все ранее горящие в доме источники пламени. Живой огонь добывали путем трения и доверяли это дело исключительно мужчинам, у которых уже были семьи. По традиции добытое пламя разносили по дворам, им разжигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.

Также русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому.

Народные приметы свидетельствуют, что если в октябре листья деревьев желтеют и быстро опадают, это знак того, что следующий год будет урожайным, а если в октябре будет морозно или выпадет снег, то январь будет мягче и теплее.

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