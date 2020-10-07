Видео - СИБ сообщил о серьезных нарушениях на складах по хранению взрывчатки

СИБ провел многочисленные проверки на складах по хранению взрывчатых материалов по всей стране. Операция направлена на предотвращение использования этих складов международными экстремистско-террористическими образованиями.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. В Молдове прошли проверки на складах, где хранятся взрывчатые вещества. На некоторых из них обнаружены нарушения. Об этом сообщили в Службе информации и безопасности в среду.

"Антитеррористический центр Службы информации и безопасности совместно с Агентством по техническому наблюдению провели внеплановые проверки предпринимателей, которые занимаются импортом, хранением взрывоопасных материалов и проведением работ со взрывчаткой гражданского назначения", - отметили в ведомстве.

Там пояснили, что в результате проверок по всей территории Молдовы у троих бизнесменов выявлены и задокументированы нарушения в части безопасности и условий хранения взрывчатых материалов.

Таким образом, офицеры СИБ выяснили, что один из складов, где хранилась взрывчатка получил лицензию с нарушением положений закона.

Среди обнаруженных несоответствий: стены построены из хрупких материалов, позволяющих легко проникнуть внутрь; отсутствие соответствующих знаков опасной для населения зоны; неисправность фиксированной и мобильной тревожной кнопки; отсутствие системы видеонаблюдения; неэффективная система освещения; отсутствие средств для поддержания температуры и влажности; расположение склада на территории другого предпринимателя со свободным доступом третьих лиц; отсутствие плана локализации и ликвидации пожара.

Кроме того, указанный склад находится на расстоянии менее 100 метров от жилых домов, а также в непосредственной близости от другого бизнесмена.

"Дальность действия ударной волны возможного взрыва в этом случае может составить порядка 1600 метров", - отметили в СИБ.

По итогам проверки по запросу Службы информации и безопасности лицензию владельца склада аннулировала Агентство государственных услуг, а дело передано в Национальный антикоррупционный центр.

Еще один незаконный склад нашли на территории карьера по добыче известняка, который используется для строительства, в непосредственной близости от газопровода. Склад не соответствовал условиям положений закона. Более того, у владельца не было специализированной лицензии.

"В результате выявленных многочисленных отклонений Антитеррористический центр СИБ провел рабочее совещание с участием всех предпринимателей, у которых есть лицензия на соответствующий вид деятельности. Рассмотрены правовые требования к осуществляемой деятельности и выявленные специалистами нарушения", - отметили в пресс-службе.

При этом предпринимателям в необходимо устранить все нарушения в течение 30 дней и проинформировать органы.

"СИБ, согласно полномочиям, продолжит осуществлять деятельность по мониторингу источников и взрывчатых материалов, находящихся вне регулируемой правовой базы, во избежание серьезного ущерба национальной безопасности, населению и окружающей среде", - сказано в сообщении структуры.

Там также подчеркивается, что "действия офицеров Антитеррористического центра направлены на предотвращение использования складов со взрывчатыми материалами международными экстремистско-террористическими образованиями, а также возможной транспортировки веществ за границу с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений".

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