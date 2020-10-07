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Сельский дом

Когда в Молдове может произойти территориально-административная реформа

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201007/31947887/kogda-moldova-mozhet-proizoyti-territorialno-administrativnaya-reforma.html

Эксперт рассказал, сколько времени потребуется для того, чтобы провести в Молдове территориально-административную реформу.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Территориально-административная реформа довольно сложная и может затянутся на несколько лет, а конечной точкой преобразований станут местные выборы 2023 или 2027 года. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а сейчас международный консультант по проведению выборов Юрий Чокан.

"Не можем говорить о ее реализации за три, четыре или пять месяцев. Это та реформа, которая может длиться годами, а окончательной точкой станут местные выборы 2023 или 2027 года. Когда говорим о территориально-административной реорганизации, то мы также имеем в виду реорганизацию структуры местных публичных администраций, исходя из их компетенций, рычагов и ресурсов, которые у них есть", - отметил Чокан.

Молдавское село.
© Sputnik / Rodion Proca
Административная реформа в Молдове: останется ли страна без примэрий и районов
По мнению эксперта, существующая система абсолютно неэффективна и требует очень много средств, ведь ежемесячно содержание одной административной структуры обходится госбюджету в более чем 100 миллионов леев .

"Сегодня у нас огромная потребность в финансовом обеспечении, в том числе на борьбу с пандемией. Только в течение месяца из государственного бюджета выделяется 118 миллионов леев на поддержание этой административной структуры, подчеркиваю, только на поддержание, а не на проекты регионального развития. Считаю, что мы не можем позволить себе такую ​​неэффективную и очень дорогую систему с примэриями с тремя или четырьмя сотрудниками, которые не могут предоставлять качественные услуги", - считает эксперт.

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На данный момент территориально-административная структура Молдовы включает 898 местных публичных администраций первого уровня и 35 второго уровня.

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