Протест транспортников в Кишиневе: что они требуют перед выборами

Как и было объявлено ранее перевозчики вышли на протест на центральной площади молдавской столицы. Их митинг прошел за три недели до президентских выборов.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Свыше 100 водителей вывели в среду микроавтобусы на площадь перед зданием правительства Молдовы. Транспортники просят вернуть автовокзалы в собственность государства, разорвав контракт о государственно-частном партнерстве, который был заключен для управления имуществом ГП Gările și Stațiile Auto.

"Мы неоднократно обращались к властям и просили расторгнуть государственно-частный договор, чтобы автовокзалы находились в ведении государства. Их предоставили частному предпринимателю, чтобы они управлялись эффективнее, но делается только хуже. Закладываются основы коррупционной схемы, как в 2018 году, когда незаконным путем с водителей взымалось порядка 1,5 миллиона леев ежемесячно", - рассказал Sputnik глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

По его словам, "сейчас все происходит следующим образом: неофициальные платежи, автовокзалы отдают предпочтение определенным перевозчикам, направляют пассажиров к определенным, поощряется недобросовестная конкуренция, нарушается рабочий режим автовокзалов".

"Большая часть из этих нарушений подтверждена Национальным агентством автотранспорта. Автовокзалы находились в лучшем положении, когда были под управлением государства", - считает Алекса.

Он рассказал, что о всех своих недовольствах транспортники оповещали правительство, однако они не получили от властей никакого ответа. Собеседник обратил внимание, что если перевозчики останутся неуслышанными, то протесты продолжатся.

Накануне Государственная налоговая служба объявила, что продолжит следить за предпринимательской деятельностью с повышенным риском налогового несоответствия, чтобы предотвратить возможное нанесение ущерба государственному бюджету.

На протяжении 2020 года, как пояснили в структуре, предприняты добровольные и принудительные меры по соблюдению местного законодательства в отношении налогоплательщиков, которые предоставляют услуги междугородних/международных пассажирских перевозок, такси, и лиц, которые занимаются незаконными пассажирскими перевозками в международном сообщении и такси.

С начала года Налоговая служба обработала 278 протоколов о правонарушениях в отношении практики перевозки людей или товаров. В результате 72 водителя привлечены к ответственности по статье 263 п.1 Кодекса о правонарушениях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video