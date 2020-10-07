Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтверждены 1062 случая COVID-19

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1062 случая инфицирования COVID-19. Это новый антирекорд за время пандемии. Об этом сообщили на брифинге Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты в среду.

Отмечено 12 эпизодов "импорта" инфекции — 3 из Германии, по 2 - из России, Румынии, Турции, Украины и один случай из Италии.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 58 794. Из них активных 14 908.

За минувшие 24 часа проведено 3565 теста, при этом первичных — 3222.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 67 медработников: 24 врачей, 28 медсестер и 15 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 749 пациентов (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 542 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 42 480 человек.

Зафиксированы еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1406.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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