Новый "желтый код" в Молдове: синоптики обещают дожди и шквалистый ветер

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Нобелевка по химии: две исследовательницы получили ее за метод редактирования генома Сегодня ученые со всего мира используют технологию CRISPR/Cas9 для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний. 11

Протест транспортников в Кишиневе: что они требуют перед выборами Как и было объявлено ранее, автоперевозчики вышли на протест на центральную площадь молдавской столицы. Их митинг прошел за три недели до президентских выборов. 282