Новый "желтый код" в Молдове: синоптики обещают дожди и шквалистый ветер

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 8 октября.
"В четверг ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут грозовые дожди, утром и днем сильные (15-49 литров на квадратный метр), местами очень сильные (50-70 литров на квадратный метр), локально со шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-18 метров в секунду", - отметили синоптики.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video