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Дождь.

Новый "желтый код" в Молдове: синоптики обещают дожди и шквалистый ветер

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1390)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201007/31952688/novyy-zheltyy-kod-moldova-sinoptiki-obeschayut-dozhdi-shkvalistyy-veter.html

Осень окончательно вступает в свои права: в республике погода начинает приобретать неустойчивый характер.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 8 октября.  

"В четверг ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут грозовые дожди, утром и днем сильные (15-49 литров на квадратный метр), местами очень сильные (50-70 литров на квадратный метр), локально со шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-18 метров в секунду", - отметили синоптики. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1390)

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