В Молдове начинается осенний призыв в армию

Кампания продлится четыре месяца, в ряды Национальной армии будут рекрутированы свыше тысячи военнослужащих.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Набор призывников в ряды Национальной армии начнется в октябре 2020 года и продолжится вплоть до января 2021.

Согласно плану министерства обороны, за время осеннего призыва планируется рекрутировать 1045 призывников, что почти на 200 человек меньше, чем весной этого года.

В ходе предыдущей кампании военную форму одели 1210 молодых людей. Норма призыва была выполнена на 100%.

Осенью планируют набрать 1035 военнослужащих срочной службы и 10 солдат с сокращенным сроком службы. Соответствующее постановление правительства утверждено на очередном заседании 7 октября.

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