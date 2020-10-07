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Армия.

В Молдове начинается осенний призыв в армию

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201007/31953252/v-moldove-nachinaetsya-osenniy-prizyv-v-armiyu.html

Кампания продлится четыре месяца, в ряды Национальной армии будут рекрутированы свыше тысячи военнослужащих.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Набор призывников в ряды Национальной армии начнется в октябре 2020 года и продолжится вплоть до января 2021.

Armata naţională
© Sputnik / Rodion Proca
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Согласно плану министерства обороны, за время осеннего призыва планируется рекрутировать 1045 призывников, что почти на 200 человек меньше, чем весной этого года.

В ходе предыдущей кампании военную форму одели 1210 молодых людей. Норма призыва была выполнена на 100%.

Осенью планируют набрать 1035 военнослужащих срочной службы и 10 солдат с сокращенным сроком службы. Соответствующее постановление правительства утверждено на очередном заседании 7 октября.

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