Фото - Затопленные подвалы Комрата: примэрия предложила решение проблемы

Более 10 лет жители Комрата сталкиваются с проблемой затопленных грунтовыми водами подвалов. Какова ситуация сейчас? Об этом на заседании Муниципального совета гагаузской столицы рассказал примар Сергей Анастасов.

КОМРАТ, 7 окт - Sputnik. - Алексей Карташилов. Затопленные подвалы домов вызывали беспокойство жителей Комрата на протяжении многих лет. Не помогало и откачивание – за считанные часы из земли, как из губки, просачивались новые десятки и сотни литров воды.

В результате постоянной сырости и избытка влаги страдали фундаменты, многие дома начинали давать просадку и покрываться трещинами. Причиной затопления подвалов оказался высокий уровень грунтовых вод из-за отсутствия в городе нормально функционирующей канализации.

По официальным данным на 2015 год, в Комрат ежедневно подавалось из водозабора у села Чок-Майдан около 5000 кубометров воды, тогда как через канализационные сети проходило примерно 1000 кубометров. Большая часть воды возвращалась в грунт через автономные системы канализации местных жителей.

Сильнее всех страдали жители улиц Котовского, Чкалова и Московской. Именно там и решили провести первые трехметровые дренажи на протяжении 480 метров.

Проблема затопленных подвалов в Комрате и ее решение. © Photo : Пресс-служба примэрии Комрат

Проблема затопленных подвалов в Комрате и ее решение. © Photo : Пресс-служба примэрии Комрат

Проблема затопленных подвалов в Комрате и ее решение. © Photo : Пресс-служба примэрии Комрат 1 / 3 © Photo : Пресс-служба примэрии Комрат Проблема затопленных подвалов в Комрате и ее решение.

Рискованный проект, предложенный властями Комрата в 2015 году, оказался успешным. Вода "нашла выход" и стала уходить в пойму реки Ялпуг. На данный момент, по словам примара Сергея Анастасова, "проблема решена на 90 процентов" и "спасены тысячи домов".

Хотя дренаж необходимо проложить еще на нескольких улицах, ситуация заметно улучшилась. Теперь жители домов, расположенных вдоль реки Ялпуг, могут вновь использовать подвалы по их прямому назначению, а именно - хранить в них продукты, отмечают городские власти.

Всего проблемой затопления подвалов охвачено более 600 частных домов Комрата.

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