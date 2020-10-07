Фото - Затопленные подвалы Комрата: примэрия предложила решение проблемы

КОМРАТ, 7 окт - Sputnik. - Алексей Карташилов. Затопленные подвалы домов вызывали беспокойство жителей Комрата на протяжении многих лет. Не помогало и откачивание – за считанные часы из земли, как из губки, просачивались новые десятки и сотни литров воды.
В результате постоянной сырости и избытка влаги страдали фундаменты, многие дома начинали давать просадку и покрываться трещинами. Причиной затопления подвалов оказался высокий уровень грунтовых вод из-за отсутствия в городе нормально функционирующей канализации.
По официальным данным на 2015 год, в Комрат ежедневно подавалось из водозабора у села Чок-Майдан около 5000 кубометров воды, тогда как через канализационные сети проходило примерно 1000 кубометров. Большая часть воды возвращалась в грунт через автономные системы канализации местных жителей.
Сильнее всех страдали жители улиц Котовского, Чкалова и Московской. Именно там и решили провести первые трехметровые дренажи на протяжении 480 метров.
- Проблема затопленных подвалов в Комрате и ее решение.© Photo : Пресс-служба примэрии Комрат
- Проблема затопленных подвалов в Комрате и ее решение.© Photo : Пресс-служба примэрии Комрат
- Проблема затопленных подвалов в Комрате и ее решение.© Photo : Пресс-служба примэрии Комрат
Рискованный проект, предложенный властями Комрата в 2015 году, оказался успешным. Вода "нашла выход" и стала уходить в пойму реки Ялпуг. На данный момент, по словам примара Сергея Анастасова, "проблема решена на 90 процентов" и "спасены тысячи домов".
Хотя дренаж необходимо проложить еще на нескольких улицах, ситуация заметно улучшилась. Теперь жители домов, расположенных вдоль реки Ялпуг, могут вновь использовать подвалы по их прямому назначению, а именно - хранить в них продукты, отмечают городские власти.
Всего проблемой затопления подвалов охвачено более 600 частных домов Комрата.
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