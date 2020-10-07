Ответ Минздрава: что будет, если число новых случаев COVID-19 продолжит расти

Министр рассказала, какова ситуация в больницах республики в ситуации с коронавирусом нового типа, о том, как выплачиваются зарплаты медработникам, а также о закупках в системе здравоохранения.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Если число случаев инфицирования COVID-19 в Молдове продолжит расти, то планируется перепрофилировать места и в других больничных учреждениях, которые на данный момент не используются для лечения больных коронавирусом нового типа. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думрэвяну в среду на заседании кабмина.

"Предлагаем также, чтобы у нас были и другие альтернативные платформы, как COVID-центр (на "Молдэкспо"), но это на тот случай, когда не будет хватать мест в больницах", - подчеркнула Думбрэвяну.

Она сообщила, что к настоящему моменту в больничных учреждениях находятся 2 559 пациентов. Для сравнения, на прошлой неделе было порядка 2 800 госпитализированных граждан.

По ее словам, учитывая рост числа случаев заражения, специалисты Минздрава совместно с примэрией Кишинева изыскали койко-места в больницах, и некоторые из них уже готовы для принятия пациентов, однако к настоящему моменту они пустуют.

"То есть у нас уже есть резерв, но в то же время мы нашли в течение недели решения для подготовки дополнительных мест не только в муниципальных больницах, но и в республиканских. Здесь уже речь идет о консолидации 336 койко-мест, в том числе 26 в отделениях интенсивной терапии. Помимо увеличения числа мест в интенсивной терапии, мы направили и медоборудование, закупленное в рамках проекта со Всемирным банком. Речь идет об аппаратах ИВЛ, мониторах для наблюдения за здоровьем пациентов", - отметила Думбрэвяну.

Она пояснила, что на следующей неделе ожидается еще одна партия аппаратов ИВЛ, которые также будут распределены по отделениям интенсивной терапии.

Повышение зарплаты медработникам

Зарплата медработников с сентября увеличена на 30%. Премьер Ион Кику попросил главу Минздрава предоставить данные о том, как уже произведены выплаты персоналу за первый осенний месяц.

"По оперативной информации, в сентябре со всеми медучреждениями были заключены дополнения к договорам, переводы уже осуществлены. Речь идет о 446 миллионах леев - расходы на персонал. Из этой суммы порядка 91 миллиона – это повышение зарплаты, которое коснется 43 тысяч медработников", - отметила министр.

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Ранее власти сообщали, что повышение зарплаты медработникам произойдет поэтапно - сначала на 30% в сентябре текущего года, что уже и было сделано, а затем 1 января 2021-го еще на 30%, а в течение следующего года – еще на 40%.

Закупки для медучреждений

Думрэвяну рассказала, что в течение октября в Молдову ожидается поступление первой партии автомобилей скорой помощи из Турции. В ноябре же, по ее словам, последует полная поставка всего того, что указано в контракте. Как пояснила министр, специализированные машины будут распределены по стратегическим медицинским учреждениям страны, которые нуждаются в них.

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"Обеспечение индивидуальными защитными средствами на 2020 год: Центр по централизованным закупкам реализовал все процедуры согласно нуждам, обозначенным больничными учреждениями. Запущены и процедуры по закупке на 2021 год. Что касается обеспечения медикаментами, то мы ими располагаем. В протоколе прописаны две позиции, связанные с медикаментами, и Центр по централизованным закупкам начал процедуру закупки, а для республиканских учреждений поставки начнутся уже на следующей неделе по одному препарату", - сказала министр.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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