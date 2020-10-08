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Песионеры.

В Приднестровье расширили соцподдержку для пожилых и людей с инвалидностью

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201008/31956557/v-pridnestrove-rasshirili-sotspodderzhku-dlya-pozhilykh-i-lyudey-s-invalidnostyu.html

Законодательные инициативы коснулись усовершенствования деятельности учреждений соцобслуживания, оказания при трудоустройстве индивидуальной помощи людям с особенными жизненными потребностями, а также расширения категории тех, кто может получать работу по квотам.

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт – Sputnik. Приднестровские депутаты приняли в окончательном чтении ряд социальных инициатив, которые призваны улучшить положение пожилых людей и тех, у кого есть особые жизненные потребности. Авторами всех законопроектов выступила исполнительная власть региона.

Социальное обслуживание – по договору

Пенсионеры, архивное фото.
© Depositphotos / Goodluz
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Согласно законодательным нововведениям, людям, которые нуждаются в социальной помощи, будет предложено совместно с профильными специалистами составить индивидуальную программу выбора соцуслуг.

По словам главы парламентского комитета по социальной политике Сергея Чебана, подобная практика, когда в зависимости от тяжести состояния человека утверждается индивидуальная социальная карта, существует и в других государствах.

"В этой карте указывается вид, механизм помощи, периодичность. Например, сколько раз человеку необходимо привезти продукты, сколько раз провести уборку или вообще нет в этом необходимости, поскольку он самостоятельно может себя обслужить. Она будет являться защитой гражданина и обязанностью соцработника", – пояснил он.

Исходя из нормы, договор должен быть составлен в двух экземплярах: один остается у гражданина, который нуждается в социальной помощи, второй – у организации.

Помощь при трудоустройстве

Пенсионерка.
© Sputnik / Николай Хижняк
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Парламентарии поддержали также законодательную инициативу, касающуюся оказания при трудоустройстве индивидуальной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Это значит, что для них теперь будут созданы условия, при которых они смогут быстрее адаптироваться на рабочем месте.

Также будет предоставлено право постановки на учет в качестве ищущего место работы людям первой и второй групп инвалидности. В настоящий момент направление на работу по квотам, а также переобучение доступны только тем, у кого третья группа.

"Благодаря изменениям законодательства незанятым инвалидам других групп будут оказывать индивидуальную помощь при трудоустройстве, создавать условия для работы и профессиональной адаптации. Они смогут вставать на учет в центре занятости, но без присвоения статуса безработного", - пояснили в парламентской пресс-службе.

По данным Единого госфонда соцстрахования, в Приднестровье более 18,5 тысяч получателей пенсии по инвалидности. Из них трудоустроено только 2863 человека, а это всего 15,4% от общего числа людей с ограниченными возможностями. Как правило, люди на первой и второй группе инвалидности находят себе работу самостоятельно. Процент их трудоустройства мал. Работающих инвалидов I группы – почти 2,5% от их общего числа, а II группы – порядка 10%.

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Теги:
социальная карта, социальная помощь, Приднестровье


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