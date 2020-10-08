Выплата единовременного пособия пенсионерам: как и когда его получить

Глава Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты внесла ясность, как происходит выплата единовременного пособия в 900 леев.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Граждане Молдовы, которые в силу объективных причин не получили единовременную денежную помощь в 900 леев (к примеру, находились в больнице или за границей), смогут забрать ее до конца 2021 года. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего денежную помощь предоставят 643 124 гражданам – речь идет о получателях всех видов пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает три тысячи леев", - напомнила Думбрэвяну.

Она напомнила, что для обеспечения процесса выплаты в сроки как пенсий, так и проиндексированных социальных пособий и единовременной денежной помощи, 1 октября Национальная касса социального страхования перевела необходимые средства банковским учреждениям, а также ГП "Почта Молдовы".

Министр отметила, что 1 октября финансовая помощь поступила полностью всем бенефициарам пенсий и соцпособий, которые получают соцвыплаты на карту. Число этих лиц составлять 205 322 человек.

"Через отделения ГП "Почта Молдовы" выплата денежной помощи производится в день получения пенсии или социального пособия, то есть одновременно. Таким способом эту выплату получат 437 802 граждан. В период 1-6 октября почтовые отделения выдали единовременное пособие 106 145 бенефициарам пенсии и соцпособий. Остальные получат эту выплату согласно установленному графику", - отметила Думбрэвяну.

Она обратила внимание, что есть и определенное число граждан, которые в силу объективных причин не получили пенсию и единовременную помощь, или потому что были госпитализированы, или потому что находились за границей. "Хочу отметить, что эта выплата будет предоставлена до 31 декабря 2021 года", - подчеркнула министр.

"Таким образом, повода для переживаний для тех, кто еще не получил единовременную помощь, нет", - заключил премьер Ион Кику.

На поддержку пенсионеров и получателей других соцпособий из госбюджета выделили свыше 130 миллионов леев.

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