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Опасная находка в заброшенном доме: о чем рассказали молдавские пограничники

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201008/31960971/opasnaya-nakhodka-zabroshennyi-dom-chem-rasskazali-moldavskie-pogranichniki.html

По всей Молдове проходит спецоперация ORION II, цель которой - предотвращение и борьба с незаконным трафиком химических веществ.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Полкилограмма ртути нашли в заброшенном доме в приграничной зоне, находящейся в ведении Погранполиции Бричан.

"Находку обнаружили в рамках спецоперации ORION II, которая проводится по всей территории Молдовы", - отметили в Погранполиции.

Владислав Швец
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Рейды, как пояснили в структуре, направлены на предотвращение и борьбу с незаконным трафиком химических веществ.

В результате проверок мест и имеющейся оперативной информации по направлению населенных пунктов Бричаны - Росошаны в одном из заброшенных домов близ очистной станции найдена пластиковая бутылка с содержимым, похожим по цвету и консистенции на ртуть. На место прибыли сотрудники Гениспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Полкилограмма ртути изъяли с учетом всех норм безопасности и передали на экспертизу. По данному делу продолжается расследование для установления обстоятельств и выявления причастных к этому лиц",- добавили в Погранполиции.

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