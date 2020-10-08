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Выборы. Архивное фото

Выборы президента Молдовы - 2020: Центризбирком уточнил число избирателей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (153)
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Sputnik Молдова
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Граждане также могут проверить правильность внесения данных из списков избирателей как на электоральном участке, так и онлайн, а изменения в списки могут быть запрошены до 31 октября включительно.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Молдовы в четверг.

По данным Центризбиркома, из общего числа избирателей 2 798 306 человек отнесены к территориально-административным единицам второго уровня.

"Разница включает лиц с гражданством Молдовы, но не имеющих регистрации дома или по месту жительства, в том числе эмигрировавших за границу (232 631), и граждан с правом голоса, зарегистрированных в территориально-административных единицах на левом берегу Днестра (256 203)", - сказано в сообщении ЦИК.

Согласно Кодексу о выборах, в настоящее время печатаются основные списки избирателей, которые Центризбирком должен разослать органам местного публичного управления не менее чем за 22 дня до дня голосования.

Избирательная урна
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Граждане также могут проверить корректность внесения данных из списков избирателей как на электоральном участке, соответствующего действующему месту жительства или месту пребывания, так и на официальном сайте ЦИК, нажав кнопку "Проверить в Государственном регистре избирателей" или на сайте liste.cec.md, выбрав регион, населенный пункт и бюро для голосования, где они числятся.

"Изменения в электоральные списки могут быть запрошены не позже последнего дня перед выборами, то есть до 31 октября, включительно", - обратили внимание в ЦИК.

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Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. К выборам допущены Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ (в порядке их регистрации в качестве кандидатов). 

Выборы. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (153)

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