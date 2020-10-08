Выборы президента Молдовы - 2020: Центризбирком уточнил число избирателей

Граждане также могут проверить правильность внесения данных из списков избирателей как на электоральном участке, так и онлайн, а изменения в списки могут быть запрошены до 31 октября включительно.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Молдовы в четверг.

По данным Центризбиркома, из общего числа избирателей 2 798 306 человек отнесены к территориально-административным единицам второго уровня.

"Разница включает лиц с гражданством Молдовы, но не имеющих регистрации дома или по месту жительства, в том числе эмигрировавших за границу (232 631), и граждан с правом голоса, зарегистрированных в территориально-административных единицах на левом берегу Днестра (256 203)", - сказано в сообщении ЦИК.

Согласно Кодексу о выборах, в настоящее время печатаются основные списки избирателей, которые Центризбирком должен разослать органам местного публичного управления не менее чем за 22 дня до дня голосования.

Граждане также могут проверить корректность внесения данных из списков избирателей как на электоральном участке, соответствующего действующему месту жительства или месту пребывания, так и на официальном сайте ЦИК, нажав кнопку "Проверить в Государственном регистре избирателей" или на сайте liste.cec.md, выбрав регион, населенный пункт и бюро для голосования, где они числятся.

"Изменения в электоральные списки могут быть запрошены не позже последнего дня перед выборами, то есть до 31 октября, включительно", - обратили внимание в ЦИК.

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Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. К выборам допущены Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ (в порядке их регистрации в качестве кандидатов).

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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