Вспышка заражения в COVID-лаборатории в Тирасполе: где станут проводить тесты

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - Sputnik. В тираспольской СПИД-лаборатории, на базе которой проводятся COVID-исследования, инфицировано шестеро сотрудников, работающих на трех разных сменах. В этой связи весь коллектив учреждения отправлен на карантин. Об этом сообщили на заседании Оперштаба, проходившего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Чтобы не допустить простоя лаборатории, принято решение командировать на этот объект сроком на один месяц группу опытных биологов Департамента судебных экспертиз МВД Приднестровья", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

На данный момент выясняется причина массового заражения сотрудников лаборатории. Специалисты пытаются разобраться: речь идет о халатности отдельно взятых сотрудников, повлекшей инфицирование, или о технических нарушениях в работе оборудования.

"Специалисты проверят состояние вытяжек, фильтров и иных элементов технического оснащения лаборатории", - отметили на Оперштабе.

Как сообщили в Минздраве, открылись еще четыре кабинета для проведения ПЦР-теста на COVID -19. Это филиалы медицинского центра "Тирамед" в Бендерах, Григориополе, Дубоссарах и Рыбнице. Центр сотрудничает с кишиневской лабораторией, проводя тестирование на платной основе.

"Дополнительные пункты забора биоматериала появились для удобства граждан, желающих оперативно получить результат теста. Это также разгрузит основные инфекционные кабинеты", - пояснили в ведомстве.

Заключение будет выдаваться на русском или (по запросу) на английском языках. Стоимость услуги во всех филиалах будет единой - 781 приднестровский рубль (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

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