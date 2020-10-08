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Генеральная прокуратура

Новый поворот в деле о похищении молдавского полицейского

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201008/31962018/novyy-povorot-delo-pokhischenie-moldavskii-politseyskii.html

Генеральная прокуратура Молдовы выступила с уточнением по поводу дела о похищении полицейского, которое инициировала накануне прокуратура района Флорешты.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Дело о похищении офицера Инспектората полиции Флорешт передали в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Исходя из сложности этого дела сегодня генеральный прокурор Александр Стояногло приказал изъять из управления прокуратуры района Флорешты дело, возбужденное вчера по факту "похищения человека" и "узурпации служебного положения", и передать его для дальнейшего расследования в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел ", - сообщили в Генпрокуратуре в четверг.

Кроме того, как отметили в структуре, генпрокурор постановил сформировать комплексную следственную группу, в которую наряду со специализированными прокурорами вошли и прокуроры из Флорешт, следователи главного управления уголовного преследования МВД, следователи Национального инспектората расследований, офицеры Службы информации и безопасности (СИБ). Члены этой группы, уточнили в Генпрокуратуре, должны обеспечить эффективное расследование этого дела для идентификации, задержания и привлечения к ответственности виновных.

Задержание
© Sputnik / Miroslav Rotari
Похищен молдавский полицейский: Генпрокуратура и СИБ возлагают ответственность на МГБ

"Напомним, что за подобные действия законодательство Молдовы предусматривает до 10 лет лишения свободы", - заключили в Генпрокуратуре.

Ранее Генпрокуратура и СИБ Молдовы сообщили о похищении сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья офицера Инспектората полиции Флорешт. По факту похищения прокуратура Флорештского района открыла уголовное дело.

В СИБ сообщили, что предпринимают все возможные усилия для освобождения сотрудника правоохранительных органов Молдовы.

"Утром, 7 октября, офицер инспектората полиции Флорешт был похищен во дворе своего дома в городе Каменка, в Приднестровье. По словам его супруги, задержавшие его люди были одеты в униформу с надписью "МГБ" - аббревиатуру приднестровского министерства безопасности", - сказано в заявлении Генпрокуратуры.

По данным прокуроров, полицейского посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В СИБ Молдовы сообщили, что предпринимают все необходимые действия для освобождения полицейского, в том числе активизируют оперативные каналы.

В МГБ Приднестровья пока никак не отреагировали на обвинения.

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