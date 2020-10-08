Какие еще социальные объекты Кишинева охватит проект по повышению энергоэффективности

Процесс предполагает улучшение тепловых характеристик зданий за счет их внешнего обновления и обогрева при помощи новейших технологий.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Еще 17 социальных учреждений в Кишиневе будут теплоизолированы в рамках профильного проекта по энергоэффективности.

Речь идет о трех медицинских центрах – Муниципальной клинической больнице №1 и "Святой Троицы", а также Детской клинической больнице имени В. Игнатенко, и о 14 общеобразовательных учреждениях – о спортивном лицее №3, гимназии-интернате №3, лицеях "Г. Менюк", "Петру Рареш", "Н. Гоголь", "Онисифор Гибу", "В. Александри", "Н. Сулак", "В. Василаке", "Н. Дадиани 1", "Н. Дадиани 2", "В. Лупу", "Б.П. Хашдеу", "Е. Алистар".

"Примэрия приглашает всех желающих принять участие в тендере по обновлению и повышению энергоэффективности государственных учреждений Кишинева", - сообщил градоначальник Ион Чебан в своем посте в соцсети.

Тендер

Подавать заявки могут как местные, так и международные компании в форме консорциумов, в том числе для передачи передового опыта и для эффективной организации.

Тендер объявлен в рамках проекта, реализуемого при поддержке международных партнеров по развитию, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и энергетического фонда E5P, на общую сумму 26 миллионов евро.

Что будет обновлено?

По словам Чебана, общие характеристики зданий будут улучшены за счет их внешнего обновления и обогрева при помощи новейших технологий. Предполагается установка новых индивидуальных тепловых пунктов и обновление сети снабжения, восстановление подвалов и инженерных сетей.

На крышах намереваются установить солнечные панели для снижения потребления энергии из централизованной сети, старые электрические плиты в пищеблоках заменить на современные с низким расходом энергии, для более быстрого и качественного приготовления блюд для детей.

Планируется также подключить учреждения к интеллектуальному автоматическому учету (один из модулей SmartCity - "умный город") для удаленного мониторинга и более эффективного планирования бюджета.

"Таким образом, в каждом из учреждений будут применяться передовые технологии для значительного сокращения выбросов CO2", - пояснил примар.

На прошлой неделе примэрия подписала контракт с подрядчиком, выигравшим первый тендер на работы в шести детских садах (№ 167, 146, 34, 112, 225, 127).

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