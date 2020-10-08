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Военный сапер в лесу возле села Яловенского района.

В сентябре саперы обезвредили в Молдове 230 мин и снарядов времен войны

© Photo : Facebook / Dmitrii Vosimeric
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201008/31964236/v-sentyabre-sapery-obezvredili-v-moldove-230-min-i-snaryadov-vremen-vojny.html

Минобороны призывает нашедших взрывоопасные предметы ни в коем случае их не трогать и немедленно сообщать о находке в полицию и в местные органы власти.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В сентябре инженеры Национальной армии обнаружили и обезвредили 230 взрывоопасных предметов в ходе 16 операций по разминированию, проведенных в нескольких населенных пунктах Молдовы, сообщило Минобороны.

Наибольшее количество боеприпасов — 178 противопехотных мин и снарядов времен войны — было обнаружено на пахотном поле недалеко от села Виишоара в районе Штефан-Водэ.

В Новоаненском районе саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной.
© Photo : Facebook / Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
Саперы обезвредили в Новоаненском районе боеприпасы времен войны
За 9 месяцев года было ликвидировано более 1830 взрывоопасных предметов. Больше всего неразорвавшихся боеприпасов было обнаружено в районах Хынчешты, Штефан-Водэ, Каушаны, Яловены и Новые Анены.

Минобороны предупреждает, что обнаружив в земле боеприпасы, гражданам необходимо уведомить об этом местные власти или полицию, по номеру 112. В случае обнаружения неопознанных взрывоопасных объектов категорически запрещается касаться их руками или какими-либо предметами, наносить удары или перемещать боеприпасы, обнаруженные в земле или на поверхности, демонтировать боеголовки или другие компоненты.

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Теги:
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