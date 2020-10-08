В сентябре саперы обезвредили в Молдове 230 мин и снарядов времен войны

Минобороны призывает нашедших взрывоопасные предметы ни в коем случае их не трогать и немедленно сообщать о находке в полицию и в местные органы власти.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В сентябре инженеры Национальной армии обнаружили и обезвредили 230 взрывоопасных предметов в ходе 16 операций по разминированию, проведенных в нескольких населенных пунктах Молдовы, сообщило Минобороны.

Наибольшее количество боеприпасов — 178 противопехотных мин и снарядов времен войны — было обнаружено на пахотном поле недалеко от села Виишоара в районе Штефан-Водэ.

За 9 месяцев года было ликвидировано более 1830 взрывоопасных предметов. Больше всего неразорвавшихся боеприпасов было обнаружено в районах Хынчешты, Штефан-Водэ, Каушаны, Яловены и Новые Анены.

Минобороны предупреждает, что обнаружив в земле боеприпасы, гражданам необходимо уведомить об этом местные власти или полицию, по номеру 112. В случае обнаружения неопознанных взрывоопасных объектов категорически запрещается касаться их руками или какими-либо предметами, наносить удары или перемещать боеприпасы, обнаруженные в земле или на поверхности, демонтировать боеголовки или другие компоненты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova