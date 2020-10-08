Как сказалась пандемия COVID-19 на операциях по трансплантации в Молдове

Коронавирус ухудшил и без того сложное положение пациентов, нуждающихся в пересадке органов, - операции не проводились в течение нескольких месяцев.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Пандемия коронавируса нового типа затронула в Молдове и такую отрасль в медицине, как трансплантация органов. Подобные операции не проводись в Молдове в течение нескольких месяцев и возобновились лишь в сентябре. Об этом заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова глава Агентства по трансплантации Владимир Болокан.

"Радует, что с сентября мы возобновили деятельность по трансплантации, и прилагаем максимальные усилия, чтобы эта работа продолжалась, потому что у довольно многих людей единственный шанс жить – это пересадка органов", - сказал он.

Планы, по словам гостя студии, перевернулись с ног на голову, "но это не значит, что мы не должны двигаться вперед… Сейчас мы должны учиться работать в условиях пандемии".

Можно ли успеть провести плановые операции до конца года?

На вопрос о том, удастся ли до конца года провести все запланированные на 2020-й операции по пересадке, собеседник отметил, что здесь надо учитывать несколько нюансов.

"Чтобы успеть воплотить планы, нужно найти доноров, а они бывают разных типов – живые доноры и доноры со смертью головного мозга, которые являются все-таки потенциальными. Донором становятся только после согласия на пересадку. В таких непростых условиях важно найти их", - сказал Болокан.

По его словам, последняя пересадка, которая состоялась в сентябре, была произведена от живого донора. Речь идет о родственнике пациента, который согласился на трансплантацию части своей печени, чтобы спасти жизнь близкому человеку. Подобная практика, когда родственники идут на донорство, широко используется в мире.

"Существуют примеры с живыми донорами, которые соглашаются на пересадку своих органов, чтобы помочь близким, друзьям и так далее. Однако это довольно сложная и продолжительная процедура – потому что должно быть заключение специализированных комиссий, которые должны увидеть, что этот процесс происходит добровольно, без давления или других интересов, чтобы не звучало обвинений в торговле органами", - обратил внимание глава Агентства по трансплантации.

Мнение: пересадка органов от внезапно умерших живым - необходима>>>

Если говорить о потенциальных донорах со смертью головного мозга, то, как отметил Болокан, здесь чуть менее сложная процедура. Согласно местному законодательству, родственники умершего потенциального донора должны проинформировать, дают ли они согласие или нет на трансплантацию, но при этом должно учитываться и желание при жизни скончавшегося. Одна из основным проблем - это нехватка доноров, которые помимо всего прочего должны еще и подойти пациентам.

Цели на год

Как пояснил Болокан, в Национальной программе по трансплантации прописано 50 операций по пересадке почек и 20 – по пересадке печени в год.

"К сожалению, и COVID-19 нарушил работу, и пока нам не удалось достигнуть этого. Всего же Агентство по трансплантации провело свыше 130 операций по пересадке органов ", - отметил Болокан.

Реальные проблемы, связанные с COVID-19

Доктор медицинских наук, глава одного из отделений РКБ Адриан Хотиняну, который специализируется на операциях по пересадке печени, отметил, что за период пандемии было проведено две операции по трансплантации и еще столько же планируется.

"Несмотря на наличие персонала, оборудования и так далее, очень много пациентов с COVID-19. Ведь известно, что анестезиологи и врачи отделений интенсивной терапии находятся в первых рядах в лечении пациентов с тяжелыми формами коронавируса. Понятно, что именно с этими специалистами мы должны координировать, когда именно можно проводить операции по трансплантации печени", - сказал эксперт.

Специалист выразил надежду, что вместе со стабилизацией ситуации с коронавирусом врачи вернутся к проведению 15-17 операций по трансплантации печени в год, чтобы затем достичь цели в 25 операций. Пока же медики работают над поддержанием здоровья и жизни пациентов, входящих в списки ожидания.

"Этот год оказался очень сложным. COVID ударил по всем больницам. Практически во всех больницах есть такие пациенты, в отделениях интенсивной терапии. Понятно, что доноров очень тяжело отобрать. Все бригады анестезиологов и врачей интенсивной терапии практически занимаются пациентами с COVID-19, и у них просто нет времени заниматься этим вопросом. Надеемся, что как можно быстрее вернемся к нормальному ритму", - сказал Хотиняну.

Трансплантация печени детям

Говоря о трансплантации печени в педиатрии, Хотиняну отметил, что подобных пациентов в стране насчитывается порядка пяти.

"Оборудование есть, медикаменты есть, операционные есть. Но тут необходимо привлекать интенсивную терапию и врачей-гастроэнтерологов, которые занимаются детьми. Техника используется такая же, как и для взрослых. Работа ведется с микроскопами. Но вот интенсивная терапия для малышей отличается. То, чему мы учились, касается взрослых", - отметил хирург.

По его словам, молдавским врачам нужно пройти еще подготовку к подобным операциям. Как рассказал Хотиняну, в республику уже приезжали специалисты из Франции, Испании и других стран, которые специализируются на таких хирургических вмешательствах. Отечественные специалисты постоянно на связи с иностранными коллегами.

Отвечая на вопрос о том, когда примерно молдавские врачи и ученые смогут запустить подобные операции на родине, специалист отметил, что после пандемии медики хотели бы вернуться к показателям в 15-17 операций в год и параллельно учиться и готовиться к проведению операций детям. Однако для обучения молдавских врачей нужно финансирование ввиду прохождения стажировок за границей.

Первую операцию по трансплантации печении взрослому в Молдове сделали в 2013 году.

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