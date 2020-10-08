Дело о похищении полицейского и гражданских лиц обрастает новыми деталями

Президент Молдовы считает, что случай с похищением полицейского и гражданских лиц войдет в повестку переговоров "5+2".

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Новость о похищении офицера Инспектората полиции Флорешт сотрудниками приднестровского министерства госбезопасности (МГБ) стала, кажется, одной из самых любопытных за последние сутки. Впрочем, не все так просто в этой истории. Если накануне сообщалось только об одном "пропавшем" гражданине Молдовы, то уже к обеду четверга оказалось, что речь идет уже о целой группе лиц. Что произошло, читайте в обзоре Sputnik.

Новость об освобождении

"Двое сотрудников молдавских правоохранительных органов", которых 7 октября задержали на территории Приднестровского региона, освобождены. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

Там отметили, что 7 октября правоохранительными органами Левобережья "за совершение ряда преступлений на территории Приднестровья" была задержана группа лиц, двое из которых, по данным МИД непризнанного ПМР, являются действующими сотрудниками силовых структур Молдовы.

По данным источника, в четверг состоялся телефонный разговор президента Молдовы Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского.

"Собеседники подтвердили взаимную приверженность принципам конструктивного диалога и гуманности. Идя навстречу просьбам молдавской стороны, правоохранительные органы Приднестровья воздержались от избрания меры пресечения в виде ареста в отношении представителей силовых структур Молдовы, которые были освобождены из-под стражи", - сказано в сообщении ведомства.

Также в сообщении подчеркнули, что "одновременно с этим все необходимые процессуальные действия будут реализованы в полном соответствии" с местным законодательством.

Додон: этот случай войдет в повестку переговоров "5+2"

"Ситуация с двумя похищенными на днях гражданами Молдовы чрезвычайно серьезна и немедленно вызвала реакцию со стороны руководства страны и государственных учреждений. Главной нашей заботой было скорейшее освобождение сограждан, и предпринятые шаги принесли желаемые результаты", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, он провел беседу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и "попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии".

"Приветствую быстрое и эффективное вмешательство наших государственных институтов в это дело и настоятельно призываю их предпринять дальнейшие правовые шаги, чтобы прояснить этот случай, а также предотвратить подобные ситуации в будущем", - отметил Додон.

Кроме того, как подчеркнул глава государства, "этот случай войдет в повестку переговорного формата "5+2" как крайне опасный прецедент, который требует разъяснений".

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Сколько всего похищенных?

С другой стороны, официальный Кишинев утверждает, что приднестровскими силовиками 7 октября похищены четверо граждан Молдовы. При этом речь идет об одном полицейском и троих мужчинах - гражданских лицах. Информация предоставлена в четверг на брифинге депутата, главы парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку Александра Жиздана и вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник по итогам расширенного заседания, на котором обсуждался этот инцидент.

По словам вице-премьера, троих мужчин "похитили" в ночь с 7 на 8 октября.

Как отметил Жиздан, всех четверых мужчин похитили по одинаковому сценарию, а люди, которые это сделали, были в одной и той же форме и приезжали на одинаковых автомобилях. Похищенным мужчинам надевали на голову мешки.

"Родственникам говорили, что задержание происходит за шпионаж", - сказал Жиздан, добавив, что есть все признаки того, что похищение четырех граждан было осуществлено службой безопасности Приднестровья.

Чуть позже в МВД Молдовы уточнили, что получили информацию об освобождении двоих граждан Молдовы - сотрудника правоохранительных органов и гражданского лица. Информации о еще двоих гражданах, о которых заявили на брифинге в четверг, у МВД Молдовы пока нет никакой.

С чего все началось?

Ранее Генпрокуратура и СИБ Молдовы сообщили о похищении сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья офицера Инспектората полиции Флорешт. По факту похищения прокуратура Флорештского района открыла уголовное дело.

В СИБ сообщили, что предпринимают все возможные усилия для освобождения сотрудника правоохранительных органов Молдовы.

"Утром, 7 октября, офицер инспектората полиции Флорешт был похищен во дворе своего дома в городе Каменка, в Приднестровье. По словам его супруги, задержавшие его люди были одеты в униформу с надписью "МГБ" - аббревиатуру приднестровского министерства безопасности", - сказано в заявлении Генпрокуратуры.

По данным прокуроров, полицейского посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В СИБ Молдовы сообщили, что предпринимают все необходимые действия для освобождения полицейского, в том числе активизируют оперативные каналы.

Подробности по этому инциденту

Позже Генпрокуратура Молдовы сообщила, что дело о похищении офицера Инспектората полиции Флорешт передали в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Кроме того, как отметили в структуре, генпрокурор постановил сформировать комплексную следственную группу, в которую наряду со специализированными прокурорами вошли и прокуроры из Флорешт, следователи главного управления уголовного преследования МВД, следователи Национального инспектората расследований, офицеры Службы информации и безопасности (СИБ). Члены этой группы, уточнили в Генпрокуратуре, должны обеспечить эффективное расследование этого дела для идентификации, задержания и привлечения к ответственности виновных.

Затем в МВД заявили, что в среду был зарегистрирован еще один подобный случай. Житель села Каменка также был схвачен по подозрению в якобы незаконных действиях.

В СИБ уточнили, что идентифицированы люди, которые участвовали в похищении полицейского.

Утром в четверг премьер Ион Кику провел рабочее заседание по поводу похищения полицейского и других гражданских лиц силовыми структурами приднестровского региона. Члены кабмина призвали национальных и региональных партнеров проявить солидарность с действиями, предпринимаемыми руководящими органами Молдовы для исправления ситуации с правами человека.

"Правительство и правоохранительные органы не потерпят злоупотреблений в отношении граждан Молдовы и задействуют все правовые, политические и институциональные инструменты для противодействия нарушениям конституционных прав и дестабилизации ситуации в стране в контексте предвыборных событий", - сказано в сообщении кабмина.

В правительстве уточнили, что в четверг на заседании постоянного комитета ОБСЕ в Вене делегация Республики Молдова вынесет на рассмотрение вопрос о постоянных нарушениях прав человека, в том числе проинформирует все государства-члены организации о действиях, нарушающих права человека.

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