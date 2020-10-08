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Центр COVID-19 в Кишиневе.

Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтвержден 1121 случай COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2044)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201008/31966894/novyj-antirekord-v-moldove-za-sutki-podtverzhden-1121-novyj-sluchaj-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 59 915.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1121 новый случай инфицирования COVID-19. Это новый антирекорд за время пандемии. Об этом сообщил Минздрав в четверг вечером.

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© Sputnik / Sergey Mamontov
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Отмечены 5 эпизодов "импорта" инфекции: Турция - 2, Нидерланды, Украина и Италия - по одному.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 59 915.

За минувшие 24 часа проведено 3728 тестов, при этом первичных — 3294.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 65 медработников: 29 врачей, 27 медсестер и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 776 пациентов (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 528 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 43 008 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1424.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2044)

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Теги:
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