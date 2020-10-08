Фото, видео - Грозовой ливень затопил Кишинев: улицы превратились в реки

Несколько важных транспортных артерий столицы оказались под бурными потоками воды, которые обрушились на город.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Усилившийся к вечеру ливень затопил несколько магистралей Кишинева — трудности с движением наблюдались на недавно отремонтированной улице Албишоара, на улице Бэнулеску-Бодони, на улице Каля Ешилор, на Старой почте и в других районах столицы.

Ранее, после похожего сильного ливня, когда некоторые улицы города также оказались подтоплены, мэр Кишинева выступил с разъяснениями.

Градоначальник пояснил, что в верхней части города водосборы практически отсутствуют, так как прежнее руководство города провело работы "лишь для видимости".

Также он напомнил,что очистка русла реки Бык лишь частично решило проблему, и добавил, что если бы река не была расчищена, ситуация на улице Албишоара была бы намного хуже.

Чебан сообщил, что на улице Албишоара будут обустроены еще 86 водосборов, плюс к существующим 112.

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