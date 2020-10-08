Клиники Кишинева готовят к росту числа больных с COVID-19

На фоне последних антирекордов в столице оборудуют новые больничные места для инфицированных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Дополнительные условия для размещения инфицированных COVID-19 создают в нескольких муниципальных лечебных учреждениях, заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Отделение на 110 пациентов (6 мест для интенсивной терапии) откроют в больнице "Георге Палади".

На MoldExpo обустроены еще 200 коек, в том числе 20 — для интенсивной терапии.

Открыты 30 дополнительных мест в больнице "Св. Архангел Михаил" и 50 в больнице "Св. Троица".

С 9 октября дня в медучреждениях Кишинева будет 1037 коек, из которых 870 для взрослых и 203 — для детей, заявил Чебан.

Антирекорды по COVID-19 сегодня зафиксированы в Молдове, в Румынии и на Украине. В Чимишлийском районе объявлен карантин. Как сообщил Sputnik Молдова зампредседателя района Генадие Гросу, в районной больнице больше нет мест для больных COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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