Клиники Кишинева готовят к росту числа больных с COVID-19

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Дополнительные условия для размещения инфицированных COVID-19 создают в нескольких муниципальных лечебных учреждениях, заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
Отделение на 110 пациентов (6 мест для интенсивной терапии) откроют в больнице "Георге Палади".
На MoldExpo обустроены еще 200 коек, в том числе 20 — для интенсивной терапии.
Открыты 30 дополнительных мест в больнице "Св. Архангел Михаил" и 50 в больнице "Св. Троица".
С 9 октября дня в медучреждениях Кишинева будет 1037 коек, из которых 870 для взрослых и 203 — для детей, заявил Чебан.
Антирекорды по COVID-19 сегодня зафиксированы в Молдове, в Румынии и на Украине. В Чимишлийском районе объявлен карантин. Как сообщил Sputnik Молдова зампредседателя района Генадие Гросу, в районной больнице больше нет мест для больных COVID-19.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>