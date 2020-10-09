Какую финансовую помощь получат молодые учителя в Молдове

Выпускники педагогического профиля получат финансовую годовую поддержку от государства. Выплаты могут достичь 40 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Пособия от государства получат молодые учителя Молдовы. Финансовую поддержку окажут как выпускникам факультетов с педагогическим профилем в республике, так и получившим образование за рубежом.

Закон о финансовой поддержке молодых специалистов в течение первых трех лет после обучения опубликован в пятницу в "Официальном мониторе".

Пособия получат как те, кто закончил высшее учебное заведение, так и те, кто получил квалификацию в профессионально-техническом учебном заведении.

Право на эту поддержку получат все выпускники независимо от того, платили ли они за контракт или же обучались на бюджетной основе.

Однако выплаты предоставят тем педагогам, которые согласятся работать там, куда их распределит Министерство образования, культуры и исследований.

Согласно положениям закона, выпускники высших учебных заведений получают в первые три года деятельности 40 тысяч леев ежегодно, а профессионально-технических учебных заведений - 32 тысячи леев ежегодно.

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