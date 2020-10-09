Имущество госслужащих: какие нарушения встречаются чаще

По роду своей деятельности Национальный орган по неподкупности часто сталкивается с нарушениями и ошибками в декларациях об имуществе государственных служащих. Кто-то допускает ошибки по незнанию, но есть и те, кто вводит в заблуждение контролирующие органы умышленно.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Представитель Национального органа по неподкупности Мария Дастик рассказала в радиостудии Sputnik Молдова, какие нарушения чаще всего встречаются в декларациях об имуществе государственных служащих.

Эксперт отметила, что с 2018 года эти декларации возможно подавать онлайн, и именно такая подача деклараций приветствуется. Сделать это легко, поскольку при заполнении онлайн в каждой категории точно объясняется, какая информация должна быть представлена.

Если говорить о нарушениях, с которыми чаще всего сталкиваются сотрудники, то самым распространенный - конфликт интересов. То есть когда лицо, занимающее государственную должность, нанимает на работу своих родственников - родителей, супругов, детей.

"Другие ситуации, которые мы встречали касаются гонораров в декларациях. Начальница одного госучреждения выписывала себе гонорары, что по закону запрещено", - добавила Дастик.

Как считает собеседница Радио Sputnik, госслужащие должны хорошо знать законодательство и правила заполнения таких важных деклараций, сроки, в которые все эти документы должны быть представлены, а также возможные штрафы за нарушение закона в этой области.

© Sputnik / Mihai Caraus. Мария Дастик.

"Большинство оправдывается тем, что не знают, что декларацию нужно было предоставить в определенный срок. Однако независимо от того, знал чиновник или нет, он должен будет ответить за нарушения. Если человек нарушил режим несовместимости и конфликта интересов, он рискует получить запрет на занятие государственной должности. А имя этого чиновника будет включено в специальный реестр. На сегодняшний день в реестр попало уже более 50 человек", - заявила Дастик.

Национальный орган по неподкупности был создан в 2016 году с целью предотвратить коррупцию, а также обеспечить добросовестность госслужащих путем контроля их имущества и личных интересов. Структура действует независимо от других государственных организаций и юридических лиц.

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