Додон перечислил сценарии итогов выборов президента Молдовы-2020

Нынешний глава государства рассказал, что есть два сценария, когда выборы президента Молдовы могут не состояться.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон считает, что есть три варианта исхода выборов президента Молдовы-2020, которые намечены на 1 ноября.

"Первый - побеждает нынешний президент. Второй - побеждает другой кандидат. Третий – выборы не состоятся", - заявил Додон в пятницу в рамках трансляции в социальных сетях.

А могут ли выборы президента Молдовы не состояться?

Как пояснил действующий президент, выборы главы государства могут не состоятся по двум причинам.

"Во-первых, если их отменят из-за пандемии. Это полномочия парламента. Но я категорически против отмены или переноса голосования. Потому что согласно законодательству, выборы можно отменять или переносить только в случае, если парламент принимает чрезвычайное положение. В нашем случае - в связи с COVID-19", - сказал Додон.

Как считает президент, переносить выборы на несколько месяцев нет смысла, потому что ситуация с коронавирусом нового типа спустя это время может не измениться.

"Зачем тогда их переносить? Поэтому настаиваю, что выборы надо проводить 1 ноября. Чтобы не было больших рисков, связанных с пандемией, я уже говорил, что правительство и другие представители власти должны найти возможность обеспечить максимальную безопасность", - отметил Додон.

Он предложил, чтобы всем, кто приходит на избирательные участки, раздавали бесплатно защитные маски и ручки.

Второй сценарий, по словам Додона, - "если граждане массово не выйдут на голосование".

"Есть порог для признания выборов состоявшимися - одна треть от списка избирателей. С учетом, что в список избирателей, по данным ЦИК, включены порядка 3,3 миллиона граждан, то для того, чтобы выборы состоялись нужно как минимум 1,1 миллиона граждан с правом голоса, которые придут на голосование. Поэтому просьба ко всем, выйти на выборы", - пояснил президент.

Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив>>>

Что будет после выборов?

"Обещаю, что мы победу защитим. Мирным способом. Нам не нужны "стенка на стенку", и дестабилизация. Знаю, что некоторые оппоненты уже к этому готовятся. Я об этом слышал. Они рассматривают разные варианты. Но мы не сделаем ошибок других, которые просто сдали назад, имея поддержку граждан Молдовы", - сказал Додон.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. К выборам допущены Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ (в порядке их регистрации в качестве кандидатов).

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Жук: кому будет сложнее - Додону или Санду>>>

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video