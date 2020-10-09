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Здание правительства Молдовы

Додон: в случае победы на выборах президента состав правительства изменится

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (157)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201009/31974115/dodon-pobeda-vybory-prezident-sostav-pravitelstva-izmenitsya.html

Нынешний глава государства считает, что некоторых министров в молдавском правительстве надо заменить, однако действующий премьер останется в дальнейшем у руля кабмина.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Игорь Додон заявил, что в случае своей победы на второй президентский срок, состав правительства изменится, однако премьер Ион Кику останется в дальнейшем у руля кабмина. Об этом действующий глава государства заявил в пятницу в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Состав правительства изменится. Не думаю, что изменится премьер-министр... Думаю, что нынешний премьер продолжит мандат или как глава правительства со всеми полномочиями или как исполняющий обязанности премьера до досрочных парламентских выборов", - сказал действующий глава государства.

Кабмин 2020
© Sputnik / Moldova
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы
По его мнению, досрочные парламентские выборы должны состояться в следующем году. Когда именно они могут пройти - весной или летом, Додон пояснил, что это будет решено уже после выборов президента.

Когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы>>>

"Что касается некоторых министров, то состав правительства, конечно, изменится. Необходимо сделать некоторые изменения. Я не буду сейчас говорить, какие. Мы видим, что у нас достаточно хрупкая коалиция в парламенте - практически у социалистов и демократов нет 51 мандата, и приходится искать дополнительные голоса, чтобы поддержать инициативы правительства. Неизбежно состав нынешнего правительства изменится после выборов президента, но действующий премьер останется в дальнейшем у руля кабмина", - заключил Додон.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (157)

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