Важно для молдавских трудовых мигрантов в России: какие изменения их ждут

Действующий глава государства прокомментировал вопросы, связанные с расчетом пенсии для граждан Молдовы, которые работали в России, а также вероятность переговоров по аннулированию запрета на въезд граждан республики в Россию.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает, что соглашение о социальных гарантиях между Кишиневом и Москвой будет подписано в ближайшее время. Об этом он заявил в пятницу в рамках прямого эфира на своей странице в Facebook.

"Мы завершили все процедуры, и думаю, в течение нескольких недель будет подписано соглашение с Российской Федерацией. Что означает данный документ? Это значит, что гражданин, если он работает в России на законных условиях, с патентом и так далее и если он вернется домой, то на основе этого соглашения будет браться в расчет часть налогов, которые этот человек выплачивал там, для перерасчета пенсии. Это соглашение будет подписано в ближайшее время и вступит в силу", - заявил Додон.

По его словам, подобного рода соглашения Молдова инициировала со многими странами. Часть из этих документов уже вступили в силу. К примеру, с Португалией. "С Италией такой договор был подписан, но он еще не вступил в силу", - рассказал глава государства.

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Ранее Кишинев и Москва начали переговоры по подписанию двустороннего Соглашения о социальном обеспечении. Оно направлено на создание новой системы социальных гарантий для трудящихся-мигрантов из Молдовы, которые работают или работали в России. После утверждения этого документа пенсия будет рассчитываться в зависимости от того, где и сколько работал гражданин в России или в Молдове пропорционально с периодом взноса.

Вопросы, связанные с амнистией

Отвечая на вопрос, какова вероятность переговоров с Россией по поводу очередной амнистии нелегальных мигрантов, чтобы под нее попали граждане, у которых уже есть запрет на въезд в РФ, Додон отметил, что "договориться по амнистии реально, но не раньше, чем спадет пандемия".

"Сейчас границы закрыты не только в России и не только для молдаван, но и для многих граждан. И в Европе некоторые страны закрыли свои границы. Только после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад, думаю, что мы договоримся с руководством Российской Федерации и по амнистии и поговорим на счет выдворения", - отметил президент.

По официальным данным, по данным на 2019 год на территории России находилось более 500 тысяч граждан Республики Молдова. Раньше их было еще больше – около 800 тысяч человек. Из-за коронавируса нового типа, который распространился по всему миру, в этом году многие.

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