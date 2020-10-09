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Выборы. Архивное фото

Васнецов и Йонкер надеются, что выборы президента Молдовы будут прозрачными

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (157)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201009/31975795/vasnetsov-jonker-nadeyutsya-chto-vybory-prezidenta-moldovy-budut-prozrachnymi.html

Российский дипломат и руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Молдове обсудили предстоящие в республике выборы главы государства.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов и глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в республике Кориэн Йонкер выразили надежду, что президентские выборы в стране пройдут честно, прозрачно и в соответствии с местным законодательством и международно-признанными демократическими нормами.

"В ходе обстоятельной и конструктивной беседы стороны обменялись мнениями об организации президентских выборов в Молдове, намеченных на 1 ноября, выразив надежду, что они пройдут честно, прозрачно, в строгом соответствии с законодательством республики и международно-признанными демократическими нормами", - сказано в сообщении дипмиссии, опубликованном в пятницу.

Васнецов и Йонкер условились продолжать обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президентские выборы 2016 года.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. К выборам допущены Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ (в порядке их регистрации в качестве кандидатов).

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (157)

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