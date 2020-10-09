Когда граждане Молдовы смогут въезжать в РФ: что заявил президент республики

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что Москва сделает исключение для граждан республики в плане въезда на территорию России, хотя бы для тех, кто должен вернуться на учебу. Об этом он заявил в пятницу в рамках трансляции на своей странице в Facebook.

"Россия откроет границу, как только число инфицированных COVID-19 в Молдове спадет. Такая была договоренность. Понимаю, что мы находимся в довольно непростом периоде, и, скорее всего, это не произойдет в ближайшие недели, месяц-полтора. Но надеюсь, если мы говорим о COVID-19, получим в ближайшее время вакцину, начнем вакцинацию, и у нас, в Молдове, число случаев коронавируса спадет", - сказал Додон.

Пандемия не пустила в Россию 100 тысяч иностранных студентов>>>

На вопрос о том, как быть молдавским студентам, которые учатся в российских вузах, но не могут въехать в РФ из-за пандемии, президент отметил, что речь идет не только о гражданах Молдовы, но и других стран. По его словам, "Российская Федерация из-за рисков коронавируса приняла такое решение по отношению ко всем гражданам, ко всем студентам и даже школьникам из всех стран, а не только из Молдовы".

"Общался с президентом России на прошлой неделе и на этой, когда поздравил его с днем рождения, разговаривал и с премьером. Мы обратились с этой просьбой, и нас заверили, что сделают все возможное. Надеемся, что для граждан Молдовы сделают исключение, хотя бы для тех, кто должен вернуться на учебу. Работаем в этом направлении", - заключил Додон.

Коронавирус в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video