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Кишинев соблюдает меры безопасности из-за коронавируса.

Закроют ли снова рестораны: что заявила глава Минздрава

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2055)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201009/31977133/zakroyut-li-snova-restorany-chto-zayavila-glava-minzdrava.html

Предприятия сектора HoReCа из-за пандемии приостанавливали свою деятельность в марте и открылись только в июне. Могут ли эти заведения снова закрыться из-за эпидемиологической ситуации, ответила глава Минздрава.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что власти еженедельно оценивают эпидемиологическую ситуацию в стране и выбирают необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

Стол в ресторане.
© Flickr / Roman Boed
Открылись, но не все: как выживает HoReCa в период пандемии

Глава Минздрава ответила на вопрос есть ли возможность повторного закрытия предприятий сектора HoReCa (рестораны, отели, развлекательные заведения), как это произошло недавно в Румынии.

"Каждая страна выбирает свои меры в области общественного здоровья, исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Будут общие меры, которые установит Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью и местные власти", - заявила Думбрэвяну в эфире передачи на одном из телеканалов.

По ее словам, власти каждой административно-территориальной единицы должны изучить предложенные меры и утвердить их.

"Комиссия изучает пакет мер. Еженедельно власти предоставляют аргументы "за" и "против", и затем принимают решение в отношении работы баров, ресторанов и кафе", - пояснила глава здравоохранения.

Предприятия сектора HoReCa приостановили свою деятельность 16 марта из-за пандемии COVID-19. Впоследствии работники этой сферы несколько раз выходили на протест перед зданием правительства и просили отменить ограничения.

Сектор заработал вновь 15 июня. Несмотря на это, положение предприятий остается затруднительным. Некоторые представители этой сферы заявили, что к концу останется лишь 40% из всех заведений.  

Кишинев соблюдает меры безопасности из-за коронавируса
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Молдавские рестораны теряют лучших сотрудников: что ждет сферу общепита

По данным Национального бюро статистики, во втором триместре этого года 6 из 10 работников HoReCa потеряли свое место.

Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки объяснила для Sputnik Молдова, что по сути нет речи об окончательном увольнении этих сотрудников.

По ее словам, контракты многих из них "заморожены" и когда все вернется на круги своя, то этих работников могут вернуть на их место. Однако никто не может предсказать, когда это произойдет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2055)

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