Число заболевших растет: есть ли шанс у Гагаузии выйти из "красной зоны"

В двух районах автономии объявлен высший уровень эпидемической опасности, еще в одном введен "оранжевый код".

КОМРАТ, 9 окт - Sputnik, Максим Топал. В Комратском и Вулканештском районах в период 1-14 октября объявлен "красный код" ковид-опасности. Для оценки эпидемиологической обстановки в регионе специалисты используют ряд критериев. Это соотношение количества заболевших за последние 14 дней к 100 тысячам населения, количество проведенных тестов на COVID-19 и наличие свободных койко-мест в больницах.

Несмотря на то, что ситуация в автономии на данный момент оценивается специалистами как "умеренно стабильная", количество заболевших ежедневно растет.

В случае несоблюдения ограничительных мер, выйти Гагаузии из "красной зоны" будет невозможно, говорит заведующая комратским эпидемиологическим отделом Центра общественного здоровья Татьяна Аврамова.

"Количество заболевших ежедневно растет, ситуация ухудшается везде. Если будем соблюдать строго все меры предосторожности, то шансы выйти из красной зоны есть, хоть они и малы. Если же мы будем пренебрегать элементарными правилами, то шансов нет. Ситуация каждый день ухудшается", - отметила Татьяна Аврамова.

Третий район Гагаузии – Чадыр-Лунгский – на данный момент находится в "оранжевой зоне". Но растущее число заболевших может привести к тому, что район тоже окажется в "красной зоне".

По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии, за минувшие сутки в автономии было выявлено 30 новых случаев коронавируса нового типа. Таким образом, на данный момент в Комратском районе 1 127 подтвержденных случаев заражения, в Чадыр-Лунгском – 835, и Вулканештском - 362.

По данным Минздрава, на данный момент в "красной" зоне опасности заражения коронавирусом находятся 26 из 38 регионов Молдовы, 11 – в "оранжевой", и лишь 1 – в "желтой".

В Молдове накануне был зарегистрировано 1 121 новый случай заражения коронавирусом. Это абсолютный антирекорд по числу новых заболеваний за сутки.

По данным на пятницу, общее количество заболевших – 60 833, выздоровели – 43 489 ранее госпитализированных. Погибли 1 442 человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova