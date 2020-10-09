Обновлен список стран, по приезду из которых надо уходить на самоизоляцию

В новом перечне, опубликованном Минздравом, уже 60 государства - на два меньше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы, начиная с 12 октября, необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

В перечень из 60 государств вошли страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина. Из государств, которые массово посещают жители Молдовы, — также Великобритания, Израиль, Италия и Россия.

Список обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В Минздраве пояснили, что в зону повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающих на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", - отметили в Минздраве.

Коронавирус в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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