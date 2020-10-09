Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 918 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 918 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в пятницу вечером.

Отмечены 9 эпизодов "импорта" инфекции: Турция - 3, Италия - 3, Украина, Венгрия и Германия - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 60 833.

За минувшие 24 часа проведено 3493 теста, при этом первичных — 3174.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 54 медработников: 20 врачей, 24 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 781 пациент (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 481 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент - 43 489 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1442.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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