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Выборы.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах президента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (158)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201009/31981689/kak-budet-vyglyadet-byulleten-dlya-golosovaniya-vybory-prezident-moldova.html

В какой последовательности идут имена кандидатов на пост главы государства, какого цвета бюллетени, и сколько экземпляров отправят на электоральные участки за границу.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Молдавский Центризбирком утвердил образец и текст бюллетеня для голосования, а также порядок следования в нем кандидатов на пост президента.

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Бюллетень будет длиной в 236 миллиметров и шириной в 140 миллиметров.

Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
© Sputnik / Moldova
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В верхней части - надпись: "БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ", ниже указан тип избирательной кампании - "Для выборов Президента Республики Молдова" и дата проведения - "1 ноября 2020 года". Под датой голосования будут обозначены два числа: слева - порядковый номер избирательного округа, а справа - порядковый номер электорального участка.

В четырехугольнике с левой стороны будет нанесен символ конкурента на выборах, а с правой стороны - круг, в который избиратель ставит печать с надписью: "Проголосовал" (Votat).

Имена кандидатов вписываются заглавными буквами в установленном выше порядке. Бюллетени для голосования напечатают на непрозрачной (матовой) дымчато-серой бумаге.

Выборы президента Молдовы - 2020: Центризбирком уточнил число избирателей>>>

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Центризбирком напечатает 556 тысяч бюллетеней для избирателей, которые находятся за границей. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи.

Выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы 2020: как будут голосовать граждане Молдовы за рубежом

Согласно Кодексу о выборах, отпечатанные бюллетени для голосования отправляются на избирательные участки, созданные за пределами Молдовы, исходя из количества избирателей, определенного на основании информации, представленной министерством иностранных дел и европейской интеграции и накопленной Центральной избирательной комиссией, однако не более 5000 избирательных бюллетеней на каждое электоральное бюро.

Всего на выборах президента Молдовы 1 ноября за пределами республики откроют 139 участков для голосования.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Выборы президента Молдовы: подробности (158)

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