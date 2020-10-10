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Ремонт дороги на улице Албишоара

Теперь в объезд: в Кишиневе перекроют еще две улицы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (77)
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Sputnik Молдова
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В Кишиневе продолжаются различные ремонтные работы в разных секторах города. В связи с этим периодически перекрывают движение на некоторых участках.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В центре Кишинева и на Рышкановке временно остановят движение транспорта на некоторых улицах из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.

Дорожный знак
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе еще одну улицу перекроют: по какой причине
В местной администрации уточнили, что речь идет об улице Димо в периметре улиц Алеку Руссо и Академика Сахарова.

Эта городская артерия будет частично недоступна для автомобилей 10 и 11 октября в период с 08.00 до 17.00.

Также 12 и 13 октября перекроют улицу Триколорулуй от бульвара Штефана чел Маре до улицы Митрополита Дософтея.

Водителей просят следовать дорожным указателям и объезжать указанные участки.

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Тема:
События Кишинева (77)

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