Теперь в объезд: в Кишиневе перекроют еще две улицы

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Юлия Липовая. Sputnik Молдова
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В Кишиневе продолжаются различные ремонтные работы в разных секторах города. В связи с этим периодически перекрывают движение на некоторых участках.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В центре Кишинева и на Рышкановке временно остановят движение транспорта на некоторых улицах из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.
В местной администрации уточнили, что речь идет об улице Димо в периметре улиц Алеку Руссо и Академика Сахарова.
Эта городская артерия будет частично недоступна для автомобилей 10 и 11 октября в период с 08.00 до 17.00.
Также 12 и 13 октября перекроют улицу Триколорулуй от бульвара Штефана чел Маре до улицы Митрополита Дософтея.
Водителей просят следовать дорожным указателям и объезжать указанные участки.
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