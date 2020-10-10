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Медицинские работники. Архивное фото

Фото - пациенты необычно отблагодарили врачей, лечивших их от COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2061)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201010/31985383/foto-patsienty-neobychno-otblagodarili-vrachey-lechivshikh-ikh-ot-covid19.html

Несмотря на заражение коронавирусом, многие наши граждане не унывают и сами готовы поддержать лечащих их медиков, порой, очень необычным способом.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Молдове пациенты, проходящие лечение от COVID-19, решили сказать своим врачам "спасибо" оригинальным способом. 

Пассажир в общественном транспорте
© Photo : Miroslav Rotari
Врач рассказал, как обезопасить себя от коронавируса в общественном транспорте

Приятно удивлены были медики отделения COVID 4 в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняга. Именно туда госпитализируют зараженных коронавирусом нового типа.

Придя с осмотром в третью палату, врачи увидели множество воздушных шаров, на каждом из которых было пожелание от пациентов.

Таким способом четверо мужчин решили отблагодарить медиков и выразить им признательность за заботу и поддержку в самые сложные периоды болезни.

"Мы такого не ожидали. Это очень красиво и приятно, особенно то, что это подготовили мужчины. Позже мы узнали, что все это они сделали ночью, чтобы никто и не догадывался о готовящемся сюрпризе", - заявила глава отделения Татьяна Бурда.

Она поблагодарила Вадима, Дмитрия, Руслана и Дионисия за такой сюрприз. 

"Хочется сказать, что COVID–19 изменил наши жизни, и все стало более мрачным. Но мы же сами можем и должны поддерживать и помогать друг другу. Даже находясь в отделении COVID, мы смогли подружиться, чувствовать, будто мы одна в большая семья, где каждый делает все, чтобы заставить другого улыбнуться", - добавила глава отделения. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии соответствующих мер территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2061)

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